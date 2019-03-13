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Avustralyalı Kardinal'e cinsel tacizden 6 yıl hapis cezası

13.03.2019 11:17 | Son Güncelleme

Avustralyalı Kardinal George Pell, Melbourne’de 1990'lı yıllarda iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan altı yıl hapse mahkum edildi.

Melbourne’de görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan yargılanan Avustralyalı Kardinal George Pell altı yıl hapis cezası aldı. Pell ayrıca "cinsel saldırgan" olarak kayıt altına alındı.

Victoria Bölge Mahkemesi Başyargıcı Peter Kidd, 77 yaşındaki Pell'in bundan sonraki hayatını muhtemelen demir parmaklıklar ardında geçireceğini söyledi.

Başyargıç Kidd, "Kardinal Pell, senin davanın özel unsurlarına bakınca bence mağdurlarla şüphe götürmeyecek şekilde çok net bir güven ilişkin vardı ve sen bu güveni ihlal ettin ve bu saldırıyı yapmak için konumunu kullandın” dedi.

Papa Francis’in eski finans bakanı olan Pell şimdiye kadar çocuklara cinsel tacizde bulunmaktan hüküm giyen Katolik Kilisesi'ndeki en yüksek düzeydeki din görevlisi konumunda bulunuyor.

13 yaşındaki çocuklara cinsel tacizin Pell'in Başpsikopos olarak görev yaptığı Melbourne'deki Aziz Patrick Katedrali'nde 1996-1997 yıllarında Pazar ayininden sonra gerçekleştiği belirtildi.

Kurbanlardan biri 2014 yılında yaşamını yitirmişti. Kimliği Avustralya yasalarına göre gizli tutulan diğer kurban ise avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınlayarak, "Bir ceza davasında tanık olmak kolay değildi. Kendimi ve ailemi bir arada tutmaya çalışıyorum” dedi.

Vatikan temyizi bekliyor

Pell'in kilisedeki durumunun ne olacağı henüz netlik kazanmadı. Vatikan, iddiaları reddeden ve temyiz başvurusunda bulunacağını belirten Pell'in bu başvurusu neticelenene kadar yorumda bulunmayacağını açıkladı. Pell'in 5 Haziran'da temyiz başvurusu yapacağı bildirildi.

Pell eğer papazlıktan çıkarılırsa, modern zamanlarda papazlıktan çıkarılan ilk kilise görevlisi ve neredeyse 100 yıldır kardinal ünvanını kaybeden ikinci piskopos olacak.

Pell Aralık ayında suçlu bulunmuştu. Pell en az üç yıl sekiz ay ceza çektikten sonra kefalet başvurusunda bulunabilecek.

AP,rtr/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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