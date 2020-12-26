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Avustralyalı kaşif, Avustralya, Çin ve ABD’nin ortak çalışması sonucunda kurtarıldı

26.12.2020 15:58 | Son Güncelleme:
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Avustralyalı kaşif, Avustralya, Çin ve ABD’nin ortak çalışması sonucunda kurtarıldı

Avustralya, Çin ve ABD’nin ortak çalışması sonucunda koronavirüse (Covid-19) yakalandığından şüphelenilen Avustralyalı kaşif, Antarktika’dan ülkesine getirildi.

Avustralyalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Antarktika’da bulunan Avustralyalı bir kaşifin hastalandığı bilgisi kendilerine ulaştığı ve kaşifin koronavirüse yakalanmış olabileceği şüphesinin ardından Avustralya, Çin ve ABD seferber olduğu belirtildi. Kaşifin, kurtarma operasyonu başladığı sırada Doğu Antarktika’daki Davis Araştırma Merkezi’nden yakınındaki Çin’in araştırma merkezine gittiği, bunun üzerine Çin’in ABD'nin kayak donanımlı uçağının inebilmesi için bir kayak yolu inşa ettiği ifade edildi.

KAŞİF 5 GÜNÜN ARDINDAN KURTARILDI

ABD’nin kayak donanımlı Basler uçağı kaşifi almak için, Avustralya’nın Wilkins Aerodrome’una doğru yola çıktı. Hava durumunun da iyi olmasının etkisiyle kaşif, beş gün süren operasyonun ardından kurtarıldı.

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'SON YILLARIN EN ZORLU GÖREVİYDİ'

Avustralya’nın Antarktika Bölümü Direktörü Kim Ellis, operasyonun ekibinin son yıllarda karşılaştığı en zorlu ve karmaşık görev olduğunu belirtti.

KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMEDİ

Yapılan testler sonucu kaşifte koronavirüs tespit edilmezken, hastalığın virüs kaynaklı olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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