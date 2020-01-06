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  4. Avustralyalı profesörden korkutan açıklama: “En kötüsü henüz gelmedi”

Avustralyalı profesörden korkutan açıklama: “En kötüsü henüz gelmedi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 18:55 | Son Güncelleme

Avustralya’nın Monash Üniversitesi Dünya, Atmosfer ve Çevre Bilimleri Akademisi Profesörü Neville Nicholls, “En kötüsü henüz gelmedi” sözleriyle ülkeyi daha büyük felaketler beklediğinin uyarısını yaptı.Monash Üniversitesi Dünya, Atmosfer ve Çevre Bilimleri Akademisi Profesörü Neville Nicholls, ülkede aylardır devam eden yangınların daha ciddi afetlerin önünü açacağını belirterek, “En kötüsü henüz gelmedi” dedi.

Avustralya’nın Monash Üniversitesi Dünya, Atmosfer ve Çevre Bilimleri Akademisi Profesörü Neville Nicholls, “En kötüsü henüz gelmedi” sözleriyle ülkeyi daha büyük felaketler beklediğinin uyarısını yaptı.
Monash Üniversitesi Dünya, Atmosfer ve Çevre Bilimleri Akademisi Profesörü Neville Nicholls, ülkede aylardır devam eden yangınların daha ciddi afetlerin önünü açacağını belirterek, “En kötüsü henüz gelmedi” dedi. Herkesin yağmur beklentisi içinde olmasının yanlış olduğunu söyleyen Nicholls, ülkenin büyük kısmının yangınlar nedeniyle yok olduğunu, şiddetli yağış sonucunda ülkeyi selden koruyacak çok az şey kaldığını belirtti. Profesör, hortum felaketlerinin de yaklaşmakta olduğunu ifade ederek, “Ormanları ve otlakları yok eden orman yangınları ile sel riski, çıplak toprak ve kuraklığın neden olduğu bitki örtüsü eksikliği nedeniyle daha da artmakta. Güneyde yaşanan kuraklık, yağmurları da ağır ve yaygın hale getirecektir. Bu da sel riskinin artmasına neden olacaktır. Bu yüzden yağmurlar yangınları bastırsa bile yine de aşırı hava olayları ve acil servislere yüksek talep olacak” uyarısı yaptı.
Nicholls, yazın Avustralya için henüz yeni başladığını ve genellikle şubat ayının başlarında asıl sıcakların geldiğini hatırlatarak, bu dönemde yangınların daha da kötüleşebileceği uyarısını yaparak, “Güney Avustralya’daki aşırı sıcak ısı dalgaları için en riskli zamandan bir ay uzaktayız” ifadelerini kullandı.
Oldukça karamsar açıklamalar yapan Nicholls, “Küresel ısınma yangın mevsimini uzatıyor. Sıcak hava dalgalarını daha yoğun, daha sık ve daha uzun hale getiriyor. Aynı zamanda şiddetli yağmur olasılığını arttırıyor. Kuraklıkları daha da kötüleştiriyor. Değişen tehditlere uyum sağlamaya devam etmeli ve bunları tahmin etme yeteneğimizi geliştirmeliyiz. Toplum, can ve malları tehdit eden birçok hava ve iklim tehditlerinin farkında olmalıdır” dedi.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hafta sonu yaptığı açıklamada krizin aylarca sürebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

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