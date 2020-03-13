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Avustralyalı şef karantina için hazırlıklarını paylaşınca yeni bir akım başlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2020 11:59 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) salgını, insanların panik halinde marketlere koşmasına sebep oldu. Antarktika hariç tüm kıtalara yayılan koronavirüs sonrası, yaptığı yiyecek stoklarını paylaşan Avustralyalı şef sosyal medyada yeni bir akımın başlamasına sebep oldu.

Koronavirüs (Covid-19) stokçuları, satın aldıkları ürünlerini istifledikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak yeni bir akımın başlamasına sebep oldu. Bu akımı ilk başlatan ise Avustralyalı bir şef oldu. Avustralyalı şef yaptığı paylaşımda, “koronavirüs karantinasına 90 öğünümle hazırım” yazdı.

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Şefi takip eden diğer kullanıcılar sosyal medya hesaplarından kendi stoklarının fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Fotoğraflarda yiyecekler dışında göze çarpan ürünler ise sabunlar, tuvalet kağıtları ve hijyenik jeller oldu. Bazıları fotoğraflarının altına bu gibi günler için stok yapmaya çok önce başladığını belirtti. Fotoğraf paylaşan kullanıcılardan biri ise 5 yıldır evinin kilerinde konserve ürünler stokladığını söyledi. Bazı kişiler ise meyve – sebze satın alarak konserve salça ve püresi yaptıklarını yazdı.

SU, YİYECEK VE İLAÇ STOKLAYIN!

Queensland Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Ian Mackay yaptığı açıklamada,

Konserve, kuru gıda, kuru meyve ve bazı ilaçlardan kendinize biraz stok yapabilirsiniz. Özellikle kullandığınız reçeteli ilacınız varsa şimdiden tedarik etmeniz iyi olur. dedi.

Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı yayınladığı duyuruyla vatandaşlarına iki haftalık yiyecek, su, 30 günlük reçeteli ilaçlarını stoklamalarını tavsiye etti. Duyuruda aynı zamanda tüm ev halkının sağlık kayıtlarını elektronik ortama geçirmelerini tavsiye etti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs koronavirüs karantinası

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