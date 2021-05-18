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Avustralyalı sporcu bebeğini emzirme fotoğrafıyla olay oldu: Sorumsuzluk

18.05.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı sporcu bebeğini emzirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşınca şaşkına çevirdi. Torah Bright, baş aşağı durup üstsüz bir şekilde poz vererek, "Anne olmak içimdeki bir şeyi açığa çıkardı. Bu son derece ruhsal ve saf bir şey'' dedi.

Avustralyalı sporcu bebeğini emzirme fotoğrafıyla olay oldu: Sorumsuzluk

Avustralyalı profesyonel snowboardcu Torah Bright, ilk anneler günü fotoğrafıyla tüm dünyanın konuştuğu bir isim haline geldi.

Onun bu kadar konuşulmasını sağlayan şeyse kuşkusuz Torah'ın verdiği üstsüz poz ve çocuğunu kamuya açık bir alanda bu şekilde emzirmesiydi.

''SORUMSUZLUK''

10 aylık oğlunu Flow'u headstand adı verilen yoga pozisyonu yaparak emziren Torah'a birçok takipçisinden destek mesajı gelirken aynı oranda eleştiri yorumları da geldi. Kullanıcılarda biri, "Bununla ilgili rahatsızlığımı nasıl ifade edeceğimi tam olarak bilmiyorum. Neden dikkat çekmeye çalışılır? Bu sadece sorumsuzluk'' dedi.

Gelen eleştirilere karşı sadece üzüldüğünü söyleyen Torah, ''Benim dünyamda anneler birbirlerinin liderleri olmalıdır. Tuhaflığımızı kucaklayın ve annelikle ilgili her şeyde neşeyi bulun'' şeklinde açıklama yaptı.

Sporcu sık sık bebeğini emzirdiği fotoğrafları Instagram'da post olarak paylaşıyor.

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