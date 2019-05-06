Avustralyalı Türkler iktidar ve muhalefeti iftarda buluşturdu

İftar programında yapılan konuşmalarda, son dönemde yaşanan ibadet merkezleri cami, kilse ve sinagogları hedef alan terör saldırıları kınandı ve terörün, dini, ırkı ve milliyeti olmadığı vurgulandı.

Sydney kent merkezindeki parlamento binasında düzenlenen iftarda, Federal Göç, Vatandaşlık ve Çok Kültürlülük Bakanı David Coleman, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden Federal Milletvekili Chris Hayes, NSW Parlamentosu Başkanvekili Trevor Khan, Eyalet Milletvekili Julia Finn, Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, yabancı misyon şefleri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve siyasi parti temsilcileri bir araya geldi.

SYDNEY (AA) - Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyalet (NSW) Parlamentosu'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen iftara, federal ve eyalet hükümetlerinden bakanların yanı sıra, milletvekilleri, yabancı misyon şefleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Programa, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'u temsilen katılan Bakan Coleman ile ana muhalefet lideri Bill Shorten adına katılan Federal Milletvekili Hayes birer konuşma yaparak, Müslümanların ramazan ayını tebrik etti.

-"Her kesim, Türk toplumunun önemini farkında"

İftar programının ardından AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, Türk toplumunun başarılı bir iftar programıyla ramazana başladığını ve benzer iftarların diğer eyaletlerde de devam edeceğini söyledi.

Büyükelçi Karakoç, "Türk toplumunun Avustralya'daki konumu zaten herkesin malumu. Bugün bunu Yeni Güney Galler Parlamentosunda düzenlediğimiz bu etkinlikle bir kez daha ortaya koyduk. Ben organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum, Avustralya genelinde ramazan ayı boyunca benzer iftarlarımız diğer eyaletlerde de olacak hepsine de hep birlikte iştirak edeceğiz." dedi.

İftara iktidar ve muhalefetin gösterdiği yoğun ilgiyi değerlendiren Büyükelçi Karakoç, "Avustralya siyaset yelpazesindeki her kesim, Türk toplumunun öneminin farkında, Türk toplumun yerini biliyor dolayısıyla bizler de bu vesilelerle kendileri ile bir araya gelip, ülkemizin özellikle bazı konulardaki görüşlerini kendilerine aktarmaktan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.