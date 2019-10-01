ÇORUM (AA) - Avustralya'ya Türkiye'den göçün 50'nci, Kıbrıs'tan 70'inci yılını geride bırakan Türklerin ülkedeki hayatlarının anlatıldığı "Kimlik" sergisi, Çorum'da açıldı.

Avustralya'da yaşamaya başladıktan sonra çeşitli alanlarda elde ettikleri başarılarla toplumun saygısını kazanan Türklerin hayatlarının anlatıldığı "Kimlik" sergisi için açılış töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki açılış töreninde, serginin iki ülke arasındaki sevgi ve kardeşliğin göstergesi olduğunu söyledi.

1968'deki ilk göçle giden Türklerin beden işçiliği yaptığını ancak zamanla spordan sanata, ekonomiye kadar pek çok alanda güçlü Türk figürlerinin ortaya çıktığını belirten Aşgın, "Avustralya'da yaklaşık 160 bin Türk yaşıyor. Dünyada 200'e yakın ülke var, 170 ülkede Türkler yaşıyor. Neredeyse dünyadaki her ülkede her caddede bir Türk var. Bu, Türklerin girişimci ruhunu, cesaretini ve ufkunu göstermektedir." dedi.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği İkinci Katibi Andrew Cooper ise 1968 yılında 19 bin civarında insanın Türkiye'den Avustralya'ya göç ettiğini, bunların büyük çoğunluğunun Çorumlulardan oluştuğunu dile getirerek "Aslında kısa süreli kalmak için geldiler ancak memnuniyetle söyleyebilirim ki uzun süreli kaldılar. Hem Türk hem Avustralyalı olmayı tercih ettiler." ifadesini kullandı.