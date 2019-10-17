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Avustralyalı Türklerden Mehmetçik'e asker selamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

Sydney kentinde bir grup Türk, Sydney Başkonsolosluğunu ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere asker selamıyla destek verdi

Avustralyalı Türklerden Mehmetçik'e asker selamı

MELBOURNE (AA) – Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan bir grup Türk vatandaşı, Sydney Başkonsolosluğunu ziyaret ederek, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Türkler, Türkiye'nin Sydney Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti.

Sydney Başkonsolosu Melih Karalar ile görüşerek, Türkiye'ye ve Türk ordusuna desteklerini vurgulayan vatandaşlar, daha sonra konsolosluk bahçesinde Türk bayrakları eşliğinde Mehmetçik'e asker selamı verdi.

Avustralyalı Türklerden Mehmetçiğe destek

Avustralyalı Türklerden Mehmetçiğe destek

Avustralyalı Türklerden Mehmetçiğe destek

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Mehmetçiğe destek Sydney

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