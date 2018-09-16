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Avustralyalı Türklerin hayatı "Kimlik" sergisinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 15:06 | Son Güncelleme

Avustralyalı Türklerin hayatı "Kimlik" sergisinde

MELBOURNE (AA) - Avustralya’ya Türkiye’den göçün 50’nci, Kıbrıs’tan 70'inci yılını geride bırakan Avustralyalı Türklerin ülkedeki hayatlarını anlatan "Kimlik" sergisi Göç Müzesi'nde açıldı.

Moreland Türk Derneğince Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Victoria Çok Kültürlülük Komisyonu, Melbourne Belediyesi, Commonwealth Bank ve Göç Müzesi tarafından desteklenen serginin açılışı, Melbourne’daki Göç Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Ülkeye gelen Türklerin başarı öyküleri, yaşadıkları zorluklar ve hayat mücadelelerinin konu edindiği sergide, Avustralya'da yaşayan Türklerin fotoğrafları, geleneksel Türk kıyafetleri ve çeşitli objeler bulunuyor.

Öte yandan, müzede "Sofra" festivali de yapıldı. Etkinliklere, Victoria eyalet milletvekilleri Nazlı Süleyman, Frank McGuire, Melbourne Başkonsolosluğuna vekalet eden Osman İlhan Şener, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı. Programda, Türk kahvesi, gözleme ve çeşitli ev yemekleri ikram edilirken, mehter takımı ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

- Avustralyalı Türkler asimile olmadan entegre oldu

Sergi hakkında AA muhabirine açıklama yapan Moreland Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz, ‘‘Türk toplumu, asimile olmadan entegre olmak için çok büyük çaba harcadı. Avustralya toplumu ile entegrasyonu gerçekleştirdi. Bu nedenle de sergimizin adını kimlik olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Türklerin Avustralya’ya ekonomik, kültürel ve sosyal açılardan önemli katkılar yaptığını belirten Melbourne Göç Müzesi Genel Müdiresi Rohini Kappadath da "Türk toplumunu, Melbourne'un çok kültürlülük hayatına ve Avustralya geneline yaptıkları olağanüstü katıklarından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Festivalde el işi örgülerle yakından ilgilenen Avustralyalı Elfia ise festivaldeki kadınların yaptığı muhteşem el işlerine bakarak çok güzel vakit geçirdiğini söyleyerek, "Kadınlardan biri bana oyayı gösteriyor, çok muhteşem bir şey.’’ dedi.

"Kimlik" sergisi, 17 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Göç Müzezi Kimlik Sergisi Melbourne Sofra Festivali

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