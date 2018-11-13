Sergiyi kapılarını açtığı günden bu yana yüzlerce öğrencinin ziyaret ettiğini belirten Akdeniz, "Özellikle bu güne kadar 9 okul ziyarette bulundu ve Göç Müzesi yetkilileri buradan almış oldukları bilgileri bizimle paylaşıyorlar. Bu serginin 16 Şubat'a kadar devam etmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz, o zaman kadar daha büyük öğrenci kitlesinin ziyaretini umut ediyoruz. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Victoria Çok Kültürlülük Komisyonu, Melbourne Belediyesi ve Göç Müzesinin desteğiyle, açılışı 16 Eylül'de yapılan sergi Melbourne'daki Göç Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

- "Türklere ait tarihin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Melbourne'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgedeki devlete ait Meadow Heights İlköğretim Okulu Müdiresi Margaret Leach, öğrencilerle gezdiği sergide Türklerin tarihini görmekten heyecan duyduğunu vurguladı.

Okulda yaklaşık 450 öğrenciye Türkçeyi yabancı dil olarak okuttuklarını aktaran Leach, "Bu sergiyi gezmekten çok heyecanlıyız çünkü okulda çok sayıda Türk çocuğumuz var. Türklere ait tarihin bir parçası ve bu tarihe katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. 5'inci ve 6'ıncı sınıf öğrencilerimizin hepsi sergiyi ziyaret etti. Türkçeyi müfredatımızda koymamız onları çok sevindiriyor." şeklinde konuştu.

Türkçe derslerinde, Türk kültürünü Avustralya'da yaşatacak her türlü çalışmayı çocuklara sunduklarını anlatan okulun Türkçe öğretmeni Figen Haşimoğlu, öğrencilerin sergiyi gezdikten sonra Türklere ait olan şeyleri ayırt edebildiklerini söyledi.

Avustralya'da yaşayan Türklerin kültürlerini kaybetmeden topluma adapte olmalarında kimliklerini muhafaza etmelerinin çok önemli olduğuna işaret eden Haşimoğlu, şunları söyledi: