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Avustralyalı Türklerin "Kimlik" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 11:19 | Son Güncelleme

Moreland Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz: - "Türklerin ülkedeki 70 yıllık tarihini, yöresel kıyafetler, ilk gelenlere ait pasaportlar, ana vatandan getirilen eşyalar ve başarılı kişilerin hikayeleriyle anlattığımız sergi yoğun ilgiyle karşılandı" - Meadow Heights İlköğretim Okulu Müdiresi Margaret Leach: - "Sergiyi gezmekten çok heyecanlıyız çünkü okulda çok sayıda Türk çocuğumuz var. Türklere ait tarihin bir parçası ve bu tarihe katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" - Türkçe öğretmeni Figen Haşimoğlu: - "Kimlik, burada yaşayan kültür demek, engellenmeden, başkalarına sunarak, aynı zamanda buraya entegre olarak yani buranın kültürü ile çok güzel bir şekilde kaynaşarak kim olduğunu bilmek demek, geçmişini bilmek demek"

MELBOURNE (AA) - Avustralya'ya Türkiye'den göçün 50'nci, Kıbrıs'tan 70'inci yılını geride bırakan Avustralyalı Türklerin ülkedeki hayatlarını anlatan "Kimlik" sergisi ilgiyle karşılandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Victoria Çok Kültürlülük Komisyonu, Melbourne Belediyesi ve Göç Müzesinin desteğiyle, açılışı 16 Eylül'de yapılan sergi Melbourne'daki Göç Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sergiyi düzenleyen Moreland Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türklerin ülkedeki 70 yıllık tarihini, yöresel kıyafetler, ilk gelenlere ait pasaportlar, ana vatandan getirilen eşyalar ve başarılı kişilerin hikayelerine yer vererek anlattıkları serginin yoğun ilgiyle karşılandığını söyledi.

Sergiyi kapılarını açtığı günden bu yana yüzlerce öğrencinin ziyaret ettiğini belirten Akdeniz, "Özellikle bu güne kadar 9 okul ziyarette bulundu ve Göç Müzesi yetkilileri buradan almış oldukları bilgileri bizimle paylaşıyorlar. Bu serginin 16 Şubat'a kadar devam etmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz, o zaman kadar daha büyük öğrenci kitlesinin ziyaretini umut ediyoruz. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz." dedi.

- "Türklere ait tarihin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Melbourne'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgedeki devlete ait Meadow Heights İlköğretim Okulu Müdiresi Margaret Leach, öğrencilerle gezdiği sergide Türklerin tarihini görmekten heyecan duyduğunu vurguladı.

Okulda yaklaşık 450 öğrenciye Türkçeyi yabancı dil olarak okuttuklarını aktaran Leach, "Bu sergiyi gezmekten çok heyecanlıyız çünkü okulda çok sayıda Türk çocuğumuz var. Türklere ait tarihin bir parçası ve bu tarihe katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. 5'inci ve 6'ıncı sınıf öğrencilerimizin hepsi sergiyi ziyaret etti. Türkçeyi müfredatımızda koymamız onları çok sevindiriyor." şeklinde konuştu.

Türkçe derslerinde, Türk kültürünü Avustralya'da yaşatacak her türlü çalışmayı çocuklara sunduklarını anlatan okulun Türkçe öğretmeni Figen Haşimoğlu, öğrencilerin sergiyi gezdikten sonra Türklere ait olan şeyleri ayırt edebildiklerini söyledi.

Avustralya'da yaşayan Türklerin kültürlerini kaybetmeden topluma adapte olmalarında kimliklerini muhafaza etmelerinin çok önemli olduğuna işaret eden Haşimoğlu, şunları söyledi:

"Kimlik, burada yaşayan kültür demek, engellenmeden, başkalarına sunarak, aynı zamanda buraya entegre olarak yani buranın kültürü ile çok güzel bir şekilde kaynaşarak kim olduğunu bilmek demek, geçmişini bilmek demek. Zaten sınıfta özellikle öğrencilerime ilk söylediğim söz; sizin getirmiş olduğunuz kimlik çok önemli bunlarla gurur duyun, bunları burada başkalarına güzel bir şekilde anlatmaya çalışırken Avustralya'da da mutlu olmaya çalışın."

Sergi 16 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Avustralya göç müzesi Kimlik Sergisi Türklerin 50.Yılı

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