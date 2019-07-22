Avustralyalı ve Çinli sporcular arasında podyum tartışması

MELBOURNE/PEKİN (AA) - Dünya Yüzme Şampiyonası’nda üst üste dördüncü kez dünya şampiyonu olan Çinli yüzücü Sun Yang’a "sahtekar dopingci" diyen ve şampiyonada ikinci olan Avustralyalı yüzücü Mack Horton, madalya töreninde rakibini, podyuma çıkmayarak protesto etti.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası’nın erkekler 400 metre serbest kısmında, Çinli yüzücü Sun Yang, Avustralyalı rakibi Mack Horton’u geride bırakarak üst üste dördüncü kez altın madalya kazandı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Çinli yüzücü Sun Yang'ın 2014'te doping yaptığı gerekçesiyle 3 ay spordan men edilmesinin ardından Yang’a "sahtekar dopingci" diyen Avustralyalı yüzücü Mack Horton, madalya töreninde podyuma çıkmayarak durumu protesto etti.

2016 Rio Olimpiyatları sırasında yüzüne kasıtlı olarak su sıçratmakla suçladığı Yang ile el sıkışmayan ve aynı karede yer almamak için ikincilik basamağına çıkmayan Horton, "Onu görmezden geldim, uyuşturucu sahtekarlarına zamanım da saygım da yok." ifadelerini kullandı.