Avustralyalılar atalarının savaştığı toprakları gezdi

ÇANAKKALE (AA) - Avustralya'nın bazı bölgelerinde topluma yaptıkları hizmetlerden dolayı "üstün hizmet madalyası"na layık görülen 25 kişilik grup, 104 yıl önce atalarının savaştığı Çanakkale'ye geldi. Türkiye'den Avustralya'ya 40 yıl önce göç eden üstün hizmet madalyası sahibi Vecihi Başarır ile Çanakkale'de yaşayan aynı madalyaya sahip öğretim görevlisi turist rehberi Kenan Çelik'in eşlik ettiği grup ilk olarak Anzak Koyu'ndaki tören alanını gezdi. Çanakkale Savaşları'nın, Türkiye ve Avustralya arasında dostluğa dönüşünü Çelik'ten dinleyen grup, daha sonra Şarapnel Vadisi'ndeki anıt ve mezarları ziyaret etti. Ziyaretçilerden biri ise kendi kasabasından gelerek Çanakkale Savaşları'nda 17 Eylül 1915'te hayatını kaybeden Avustralyalı A.J. Heard'ın mezarı başında bu askerin anılarını anlattı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi ve mezara gelincik çiçekleri ile Avustralya bayrakları bırakıldı. Konuklar daha sonra bölgedeki Lone Pine (Tek Çam) Anıtı, 57. Alay gibi tarihi alanda yer alan Türk şehitlikleri ile yabancı anıt ve mezarlara ziyaretlerde bulundu.

- "Türk milletine teşekkür ediyorum" Gelibolu Yarımadası'nda yaşamını yitiren atalarının mezarlarını tekerlekli sandalyesiyle ziyaret eden Dawn Ferguson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok yaşlı olmasına rağmen uzun süreden beri bu topraklara gelmek istediğini söyledi. Burada olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Ferguson, "Atalarımızın bu topraklarda nerelerde çarpıştığını görmek, öğrenmek benim için çok önemliydi. Bunu yaptığım için çok mutluyum. Avustralya ile Türkiye arasındaki dostluğun bir örneğini bu topraklarda gördüm. Mezarlar tertemiz ve çok iyi bakılmış. Bunu bu yaşımda görebildiğim için çok memnunum. Türk milletine teşekkür ediyorum." dedi. Desmond Callaghan da Vietnam'da savaştığı için kendisinin de bir gazi olduğunu dile getirdi. Callaghan, "Cesur askerlerin burada ne şartlarda harp ettiğini, nerede öldüğünü görmek benim için bir rüyaydı. Gerçekleştirdiğim için çok memnunum. Türklere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. - "Savaştan sonra oluşan dostluğu görmek beni çok mutlu ediyor"