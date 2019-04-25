HABER

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Anzakların torunları, kendileri için özel anlamı olan Lone Pine Anıtı’nda dedelerini andı.Şafak ayininin ardından ’yalnız çam’ anlamına gelen "Lone Pine Anıtı’na koşan Avustralyalılar, atalarının mezarlarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Anzakların torunları, kendileri için özel anlamı olan Lone Pine Anıtı’nda dedelerini andı.
Şafak ayininin ardından ’yalnız çam’ anlamına gelen "Lone Pine Anıtı’na koşan Avustralyalılar, atalarının mezarlarını ziyaret ederek çiçek bıraktı. Törene Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, Yeni Zelanda Meclis Başkanı Rt Hon Trevor Mallard, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı ve Misyon Başkan Yardımcısı Jennifer Anderson ve yetkililer katıldı. İstiklal Marşı ve Avustralya Milli Marşı okunmasının temsili olarak yat ve kalk borusu çalındı.
Avustralya Anıtı’ndaki törende günün anlam ve önemine dair konuşan Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, "Yalnız Çam Muharebesi 1915 Ağustos’unun başlarında sadece birkaç gün sürdü. Kurtuluş Ordusu Subayı ve askeri papaz William Macenzie, nam-ı diğer ’Fighting Mac’ savaşın sevilen figürlerinden biriydi ve zayiatlara yardım etmesiyle tanınırdı. McKenzie, Gelibolu’da birlikleri desteklemeye, sedyeleri ve suyu taşımaya, yaralılara müdahale etmeye ve ölüleri gömmeye aylarca yardımcı oldu. Avustralya’daki arşivler, askerler tarafından hayatlarını kaybeden yoldaşlarının ailelerine yazdıkları mektuplarla doludur. Sık sık sevdiklerine onların acı çekmediğini ve son dinlenme yerlerinin huzurlu olduğunu anlatan mektuplar var. Teğmen Frederick Ireland’ın Onbaşı Cyril Layh’ın babasına yazdığı mektup bir örnek teşkil ediyor. Frederick, Cyril’in yanında bir bomba patlaması sonucu hayatını kaybettiğini anlattığı mektupta; ’Biri kalbine giren, birçok parça tarafından yaralanıp, anında hayatını kaybetti. Tüm yoldaşları ve sahip olduğu birçok arkadaş, onun anısına saygı duruşunda bulundu. Mezarı Walker’ın sırtındaki tepenin kenarında ve Ege Denizi’ne bakıyor. Bir haç yaptık ve üstüne ismini yazdık. Mezarına iyi bakılacağından emin olduk. Cyril Layh’s, bugün Walker’ın Ridge mezarlığındaki 26 özel anıttan biri olup, mezarlıkta gömülü olduğu bilinen veya inanılan askerleri anmaktadır’ satırlarına yer verdi. Burada mezarlarını ziyaret etmek ve saygılarımızı sunmak bir ayrıcalık. Bunu yaparak, ailelerinin çoğunun asla çıkamadığı bir yolculuğa çıktık. Yaptıkları bu fedakarlık için, biz de en azından bunu yapacağız" dedi.
Saygı duruşunun ardından Türkiye ve Avustralya bayrakları göndere çekilirken, ardından protokol tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında

Avustralyalılar dedelerinin mezarında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaya parçası üzerindeki ev görenler şaşırıyor

Bu evin nerede olduğunu gören şaşkınlığını gizleyemiyor

Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Uzmanlardan açıklama geldi

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deprem mi olacak?

TBMM Başkanı Şentop'un acı günü

TBMM Başkanı Şentop'un acı günü

Sakaeli Kaya Mezarları ziyaretçilerini bekliyor

Her odada bir mezar var! İçindeki 27 basamağı inince...

Korkunç anlar! Evi ateşe verip, kendisini içeri kapattı

Korkunç anlar! Evi ateşe verip, kendisini içeri kapattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.