Avustralyalılar Game of Thrones yüzünden işe gitmiyor

Game of Thrones dizisinin yayın saatinin çalışma saatine denk geldiği Avustralya’da binlerce kişi, sahte hastalık izni alarak işe gitmek yerine diziyi izledi.

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin sekizinci sezonu başladı. Dizinin yayın saati saat farkı sebebiyle Avustralyalı ve Yeni Zelandalıların mesai saatine denk gelince, çalışanlar sahte hastalık izni almaya başladı. Hafta sonundan itibaren binlerce kişinin hastalık izni aldığı ortaya çıktı. Hafta sonu birçok sosyal medya hesabından hastalık izni almak için uygun dilekçe örnekleri paylaşıldı.

Avustralyalı iş avukatı Daniel Stojanoski, diğer haftalarda da insanların izin alacağını tahmin ettiğini söyleyerek, “Sahte izin almak yerine patronlardan esneklik istenilmeli, yalan söyleyerek hastalık izni almak ciddi hukuki sorunlar doğurabilir” uyarısında bulundu.

Bir bölümü ortalama 15 milyon dolara mal olan dizinin son sezonunun yayınlanacak olması sebebiyle birçok ülkede Avustralya’da olduğu gibi sahte hastalık izinleri alınabileceği tahmin ediliyor. Avustralyalı televizyoncu David Knox, Pazartesi günü işe gitmeyenlerin yüksek ihtimalle Game of Thrones hayranı olduğunu söyleyerek, “Gelecek Pazartesi günleri de gelmediklerinde emin olacaksınız” diye konuştu.