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  4. Avustralya’nın 10 bin deveyi öldürme kararına tepkiler sürüyor

Avustralya’nın 10 bin deveyi öldürme kararına tepkiler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 09:44 | Son Güncelleme

Avusturalya’da Eylül ayından bu yana devam eden yangınlara ilişkin aşırı sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle çok su tükettikleri gerekçesiyle binlerce devenin itlafına karar verildi.

Avustralya’nın 10 bin deveyi öldürme kararına tepkiler sürüyor

Avusturalya’da Eylül ayından bu yana devam eden yangınlara ilişkin aşırı sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle çok su tükettikleri gerekçesiyle binlerce devenin itlafına karar verildi. Develerin öldürülmesi kararına Türkiye’de toplumun her kesiminden tepkiler sürüyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, “Yangınların önlenmesi su kaynaklarının korunması konusunda hayvanların öldürülmesi hele deve gibi çok değerli bir hayvanın öldürülmesinin düşünülmesini çok yanlış buluyorum” dedi.
Yangınlar zaman zaman hem insanlarda hem de hayvanlarda can kaybına yol açabildiğini belirten Öztürk, yapılmak istenen uygulamanın yanlış olduğunu söyledi. Öztürk, “Elbette su kaynakları, doğa korunmalı ama doğa hayvanlarla, canlılarla, tabiatla her şey bir bütün içerisinde bir ekosistem vardır, hepsi birbirinin dostu ve varlık olarak bir birine borçludur dolayısıyla hayvanları öldürerek, yok ederek suyu korumak, ormanı korumak doğru bir mantık olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
İnsanlığın Avustralya hükümetinin farklı bir çözüm bulmasını beklediğini ifade eden Öztürk, “Sivil Toplum Kuruluşlarının değişik önerileri var bu sorunun çözümüyle ilgili, bu konuda özellikle Avustralya hükümetinin de bir çözüm bulması gerektiği kanaatindeyim çünkü bütün insanlık bunu bekliyor. Gelişen modern dünyada insan hakları olduğu kadar hayvanlarında hakları var” şeklinde konuştu.
“Giresun’da bir hayvan hastanesinin açılışına tanıklık yapıpta dünyanın gelişmiş bir ülkesinde hayvanların öldürülmesi üzücü” diyen Öztürk şöyle devam etti:
“Avustralyalı yetkililer yakın zamanda inşallah farklı bir çözüm üreterek su kaynaklarının korunması, yangınların önlenmesi konusunda develeri, hayvanları öldürmeden bu konuyu çözeceklerini umut ediyorum. Mecliste arkadaşlarımız ile bu konuyu istişare ederiz, değişik komisyonlarımız bu konuda önergeleri, önerileri olabilir ama neticede Avustralya’nın iç meselesidir bizimkisi sadece insanlık adına bir çağrıda ibaret olur. Biz Türkiye’ye yakışan neyse her zaman önerimizi yaparız.”

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