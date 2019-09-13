Avustralya'nın 3 Vatandaşının İran'da Tutuklu Olduğu Ortaya Çıktı

Amerikanın Körfez bölgesinde petrol tankerlerinin güvenliğini sağlama operasyonuna destek veren Avustralya’nın üç vatandaşının İran’da tutuklandığı ortaya çıktı. Avustralya’nın Perth şehrinden Jolie King ve Mark Firkin isimli gezgin bir çiftin 10 hafta önce Tahran yakınlarında gözaltına alındıkları belirtiliyor.
Jolie King’in aynı zamanda İngiliz pasaportu sahibi de olduğu ifade ediliyor.
Avustralyalı çift ve bir başka İngiliz kökenli Avustralyalı kadının daha İran’da tutuklu oldukları Çarşamba günü ortaya çıktı. İki tutuklamanın birbirinden bağımsız olduğu ifade ediliyor. Ancak batıyla İran arasında gerginliğin arttığı bir dönemde bu tutuklamaların gerçekleşmiş olması dikkat çekiyor.
Seyahat yazarları
King ve Firkin, bir süredir Asya ve Ortadoğu’yu geziyorlar. İkili gezilerini Instagram ve Youtube’taki binlerce takipçileriyle de paylaşıyorlar. Sosyal medya paylaşımlarında İran’dan önceki durakları da Pakistan olarak görünüyor.
İkilinin İran’da izinsiz drone uçurdukları gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtiliyor. Diğer ülkelerde de dronela yaptıkları çekimler sosyal medyada yayınladıkları videolarda görülüyor.
İkilinin son paylaşımlarını 30 Haziran’da Tahran yakınlarındaki bir tepede yaptıkları görülüyor.
10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve neyle suçlandığı konusunda net bir bilgi olmayan diper İngiliz asıllı Avustralyalı kadının da Melbourne şehrinden bir akademisyen olduğu ifade ediliyor. Bu kişinin casusluk yapmakla suçlanmış olabileceği tahmin ediliyor.
Ağustos ayında Avustralya, Körfez bölgesine savaş gemisi ve gözlem uçakları göndereceğini ve tankerlerin korunması konusundaki uluslararası çabalara destek vereceğini açıklamıştı.
Buna karşın Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, tutuklamaların siyasi nedenler ya da Avustralya’nın Körfez bölgesi kararıyla ilintili olduğuna inanmadığını söyledi.
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