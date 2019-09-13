Avustralya'nın 3 Vatandaşının İran'da Tutuklu Olduğu Ortaya Çıktı

Amerikanın Körfez bölgesinde petrol tankerlerinin güvenliğini sağlama operasyonuna destek veren Avustralya’nın üç vatandaşının İran’da tutuklandığı ortaya çıktı. Avustralya’nın Perth şehrinden Jolie King ve Mark Firkin isimli gezgin bir çiftin 10 hafta önce Tahran yakınlarında gözaltına alındıkları belirtiliyor.

Jolie King’in aynı zamanda İngiliz pasaportu sahibi de olduğu ifade ediliyor.

Avustralyalı çift ve bir başka İngiliz kökenli Avustralyalı kadının daha İran’da tutuklu oldukları Çarşamba günü ortaya çıktı. İki tutuklamanın birbirinden bağımsız olduğu ifade ediliyor. Ancak batıyla İran arasında gerginliğin arttığı bir dönemde bu tutuklamaların gerçekleşmiş olması dikkat çekiyor.

Seyahat yazarları

King ve Firkin, bir süredir Asya ve Ortadoğu’yu geziyorlar. İkili gezilerini Instagram ve Youtube’taki binlerce takipçileriyle de paylaşıyorlar. Sosyal medya paylaşımlarında İran’dan önceki durakları da Pakistan olarak görünüyor.

İkilinin İran’da izinsiz drone uçurdukları gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtiliyor. Diğer ülkelerde de dronela yaptıkları çekimler sosyal medyada yayınladıkları videolarda görülüyor.