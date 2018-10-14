Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown, Isparta'da

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Innes-Brown, Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

Günaydın, ziyarette, şehrin ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm değerleri ile belediye yatırımlarına ilişkin Innes-Brown'a bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Innes-Brown, Isparta'nın güzel bir şehir olduğunu ve buradan etkilendiğini belirtti.

Kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Innes-Brown, "Isparta etki bıraktı. Yerel sanayinin geliştirilmesi noktasında yapılan çalışmalardan etkilendim. Eşsiz ve ileri görüşlü çalışmalar yapılıyor. Bunlar, şehrinizi daha da ileriye götürecek atılımlar olacaktır. Gelecek yıl düzenlenecek olan Gül Fuarı ve Festivali'nde burada olacağım." ifadelerini kullandı.

Günaydın ise Isparta'yı marka şehri yapmak için adımlar attıklarını ve bunu daha ileriye götürecek yatırımların yeni dönemde devam edeceğini bildirdi.

Belediye olarak ekonomisi daha ileriye gitmiş gül ve gül ürünleriyle kozmetiğe ilişkin çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Günaydın, "Isparta’yı ayrıca fuarlar merkezi yapmak istiyoruz. Şehrimize ekonomik girdiyi yükseltmek istiyoruz. Isparta'yı ilgi çeken bir kent yapma amacındayız." değerlendirmesinde bulundu.

