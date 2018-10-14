HABER

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown, Isparta'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 18:53 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown, Isparta'da

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Innes-Brown, Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

Günaydın, ziyarette, şehrin ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm değerleri ile belediye yatırımlarına ilişkin Innes-Brown'a bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Innes-Brown, Isparta'nın güzel bir şehir olduğunu ve buradan etkilendiğini belirtti.

Kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Innes-Brown, "Isparta etki bıraktı. Yerel sanayinin geliştirilmesi noktasında yapılan çalışmalardan etkilendim. Eşsiz ve ileri görüşlü çalışmalar yapılıyor. Bunlar, şehrinizi daha da ileriye götürecek atılımlar olacaktır. Gelecek yıl düzenlenecek olan Gül Fuarı ve Festivali'nde burada olacağım." ifadelerini kullandı.

Günaydın ise Isparta'yı marka şehri yapmak için adımlar attıklarını ve bunu daha ileriye götürecek yatırımların yeni dönemde devam edeceğini bildirdi.

Belediye olarak ekonomisi daha ileriye gitmiş gül ve gül ürünleriyle kozmetiğe ilişkin çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Günaydın, "Isparta’yı ayrıca fuarlar merkezi yapmak istiyoruz. Şehrimize ekonomik girdiyi yükseltmek istiyoruz. Isparta'yı ilgi çeken bir kent yapma amacındayız." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERKiracı ve ev sahiplerinin hakları nelerdir?Kiracı ve ev sahiplerinin hakları nelerdir?
Marmaris'te, 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması'Marmaris'te, 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması'
Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktıTayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Innes-Brown ısparta Yusuf Ziya Günaydın ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde ölüm yarışı! Fenomen olmak için bunu da yaptılar

Köprüde ölüm yarışı! Fenomen olmak için bunu da yaptılar

Servis minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Servis minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı ile ilgili 3 ülkeden ortak açıklama

Son dakika! Cemal Kaşıkçı ile ilgili 3 ülkeden ortak açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.