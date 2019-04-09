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Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown Aydın'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 16:19 | Son Güncelleme

Avustralya Büyükelçiliğinin desteğiyle "Aydınlık Geleceğe" projesi çerçevesinde Koçarlı ilçesindeki okulda oluşturulan STEM sınıfı törenle açıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Yeniköy İlk ve Ortaokulunda, Avustralya Büyükelçiliğinin desteğiyle "Aydınlık Geleceğe" projesi çerçevesinde oluşturulan STEM sınıfı törenle hizmete açıldı.

Törene katılan Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

İyi bir eğitimin kişinin tam potansiyele ulaşmasını sağladığını söyleyen Innes-Brown, aynı zamanda ülke ekonomisine de katkıda bulunduğuna işaret etti.

Kız çocuklarının eğitiminin bu anlamda çok daha önemli olduğunu vurgulayan Innes-Brown, "Bu proje, özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ağırlıklı bir eğitim modeli. Bilgisayar kodlama tüm dünyada başarılı bir kariyerin temel taşlarından biri olmaya başladı. Genç öğrencilerin kodlama ve STEM eğitimini geliştirmeye yönelik bu projeyi desteklemekten dolayı özellikle çok mutluyum." dedi.

Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik de STEM eğitiminin öğrencilerin günlük yaşamda ve gelecekte karşılaşacakları problemlere çözüm üretmeleri açısından büyük yarar sağladığını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da "STEM eğitimi günümüz okullarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir eğitim modelidir. Okul, toplum, iş hayatı arasında çözüm önerileri geliştirmelerine ve öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik arasında bağlantı kurmalarına ve bu bağlantıları pratik uygulamalarda kullanmalarına yardımcı olmaktadır." diye konuştu.

Törene, Koçarlı Belediye
Başkanı Nedim Kaplan da katıldı.

Innes-Brown, programın ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamlarında ziyaret etti.

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Aydınlık Geleceğe büyükelçi Marc Innes Brown proje STEM

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