Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown Aydın'da

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Yeniköy İlk ve Ortaokulunda, Avustralya Büyükelçiliğinin desteğiyle "Aydınlık Geleceğe" projesi çerçevesinde oluşturulan STEM sınıfı törenle hizmete açıldı.

Törene katılan Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

İyi bir eğitimin kişinin tam potansiyele ulaşmasını sağladığını söyleyen Innes-Brown, aynı zamanda ülke ekonomisine de katkıda bulunduğuna işaret etti.

Kız çocuklarının eğitiminin bu anlamda çok daha önemli olduğunu vurgulayan Innes-Brown, "Bu proje, özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ağırlıklı bir eğitim modeli. Bilgisayar kodlama tüm dünyada başarılı bir kariyerin temel taşlarından biri olmaya başladı. Genç öğrencilerin kodlama ve STEM eğitimini geliştirmeye yönelik bu projeyi desteklemekten dolayı özellikle çok mutluyum." dedi.

Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik de STEM eğitiminin öğrencilerin günlük yaşamda ve gelecekte karşılaşacakları problemlere çözüm üretmeleri açısından büyük yarar sağladığını ifade etti.