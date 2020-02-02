Avustralya'nın başkent bölgesindeki yangın, 55 bin hektardan fazla alanı kül etti

Avustralya'da önceki gün acil durum ilan edilen başkent bölgesinin güneyinde etkili olan yangın, 55 bin hektardan fazla alana yayıldı.

BBC'nin haberine göre, 2003'ten bu yana en büyük yangın tehdidi ile karşı karşıya olan Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT), başkent Canberra civarındaki bazı bölgelerde ikamet edenlere, bulundukları yerleri terk etmeleri için "çok geç" olduğu ve sığınacak yer aramaya çalışmaları uyarısı yapıldı.

Canberra'nın güneyinde etkili olan yangının, hala kontrol altına alınamadığı ve ACT'nin yüzde 20'sinden fazla alana yayıldığı belirtilirken, alevlerin henüz başkentin banliyölerine ulaşmadığı kaydedildi.

Canberra Times gazetesinin haberine göre, yetkililer, Orroral Vadisi yangınının şimdiye kadar 55 bin 234 hektar alanı kül ettiğini belirtti.

ACT Başbakanı Andrew Barr, basına yaptığı açıklamada, "Yangın, bu sabah hala aktif. Yangınla mücadele için önümüzde hala günler ve belki haftalar var." dedi.

Canberra'nın güney banliyölerini ve bilhassa kırsaldaki Tharwa köyünü alevlerden korumak için çok çaba sarf edildiğini aktaran Barr, "Yangın, Yeni Güney Galler eyaleti sınırını geçti ve maalesef Bumbalong'da bazı mülk kayıpları meydana geldi." diye konuştu.