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Avustralya'nın başkent bölgesindeki yangın, 55 bin hektardan fazla alanı kül etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 11:38 | Son Güncelleme

Avustralya'nın başkent bölgesindeki yangın, 55 bin hektardan fazla alanı kül etti

Avustralya'da önceki gün acil durum ilan edilen başkent bölgesinin güneyinde etkili olan yangın, 55 bin hektardan fazla alana yayıldı.

BBC'nin haberine göre, 2003'ten bu yana en büyük yangın tehdidi ile karşı karşıya olan Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT), başkent Canberra civarındaki bazı bölgelerde ikamet edenlere, bulundukları yerleri terk etmeleri için "çok geç" olduğu ve sığınacak yer aramaya çalışmaları uyarısı yapıldı.

Canberra'nın güneyinde etkili olan yangının, hala kontrol altına alınamadığı ve ACT'nin yüzde 20'sinden fazla alana yayıldığı belirtilirken, alevlerin henüz başkentin banliyölerine ulaşmadığı kaydedildi.

Canberra Times gazetesinin haberine göre, yetkililer, Orroral Vadisi yangınının şimdiye kadar 55 bin 234 hektar alanı kül ettiğini belirtti.

ACT Başbakanı Andrew Barr, basına yaptığı açıklamada, "Yangın, bu sabah hala aktif. Yangınla mücadele için önümüzde hala günler ve belki haftalar var." dedi.

Canberra'nın güney banliyölerini ve bilhassa kırsaldaki Tharwa köyünü alevlerden korumak için çok çaba sarf edildiğini aktaran Barr, "Yangın, Yeni Güney Galler eyaleti sınırını geçti ve maalesef Bumbalong'da bazı mülk kayıpları meydana geldi." diye konuştu.

ACT acil durum ekipleri, yangının etkili olduğu alanda alevlerin etkisinin hafiflediğini ancak devrilen ağaçların itfaiyeciler için risk olduğunu ifade etti.

Avustralya basınında dün çıkan haberlerde, Namadgi Milli Parkı'nda etkili olan yangının, Canberra'nın güney kırsalında ikamet edenler için tehdit oluşturduğu ve 27 Ocak'ta başlayan yangının, milli parkta 20 bin hektardan fazla alanı kül ettiği bildirilmişti.

Canberra'da Ocak 2003'te çayırlık alanlarla başlayan ve başkentin banliyölerine sıçrayan yangınlarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 500 kişi yaralanmış ve 470 ev hasar görmüştü.

Avustralya genelinde Eylül 2019'dan bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetmiş, çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 11 milyon hektar civarında alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) Orroral Vadisi yangını yangın

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