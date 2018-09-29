MELBOURNE (AA) - RECEP ŞAKAR - Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Balıkel, 12 yıldır festivallerde ücretsiz vişne suyu ikram ettiği Avustralyalılara Türkiye’yi tanıtmaya çalışıyor.
Adana'dan 1970'te bu ülkeye göç eden Balıkel, yaşam hikayesini AA muhabirine anlattı.
İlkokul mezunu olmasına rağmen uzun yıllar Avustralya’da yayımlanan Türk gazetelerinde muhabirlik yapan Balıkel'in 5 çocuğu, 16 torunu ve 7 torun çocuğu bulunuyor.
Emekli olduktan sonra ilerlemiş yaşına rağmen 12 yıldır festivallerde sırtında taşıdığı ağır güğümle vişne suyu dağıtan Balıkel, bu şekilde Avustralya'da insanlara Türkiye’yi tanıttığını söyledi.
Geleneksel kıyafetlerine yerleştirdiği, Atatürk ve Anzak rozeti, Avustralya, Türkiye, Aborijin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayraklarının yanı sıra Avustralya-Türkiye arasındaki birçok sembolü üzerinde taşıyan Mehmet Balıkel, çevresinde ‘‘şerbetçi amca’’ olarak anılıyor.
Vişne suyu ikramının Türkiye ve Türk toplumunun Avustralyalılara tanıtılmasına katkı sağladığını dile getiren Balıkel, bu işi gönülden ve isteyerek yaptığını söyledi.
- "Türkiye için güzel bir tanıtım’’
Festivallerde farklı etnik kökenlerden Avustralyalılara vişne suyu ikramında bulunduğunu ve bu yüzden ‘‘şerbetçi amca’’ olarak anılmaktan da mutlu olduğunu belirten Balıkel, ‘‘Herkes içiyor, teşekkür ediyor, bizimle fotoğraf çektiriyor. Giydiğim geleneksel kıyafetlerimi Atatürk rozeti, Türk bayrağı, Kıbrıs bayrağı, Avustralya bayrağıyla donatmışım. Onun için çok güzel bir an oluyor, Facebook'a gönderiliyor, gazetelere basılıyor. Bu Türkiye için güzel bir tanıtımdır.’’ dedi.
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- ‘‘Hamallık değil, benim için şereftir’’
Türkiye’den Avustralya’ya gıda ithalatı yapan bir Türk firmasınca kendisine verilen vişne sularını dağıtması sırasında bazı kişilerin, görevinin zorluğundan dolayı bunu ‘‘hamallık’’ olarak tanımlamasının kendisini yıldırmayacağını vurgulayan Balıkel, ‘‘Bana bin dolar versen üzerime almam' diyorlar, hamallık değil benim için bir şereftir, onun için bu şerefi ben ölene kadar taşıyacağım, söz veriyorum evelallah.’’ ifadelerini kullandı.
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- Balıkel’in fotoğrafı yaşadığı semtte göndere çekildi
Melbourne’un Footscray semtinde bir emlak acentesinin, semte katkısı olan dört kişinin yanı sıra Balıkel’in fotoğrafını işyerinin önündeki göndere çekmesi hakkında ise Balıkel, fotoğrafının kendisine danışılarak asıldığını ve bir Türk olarak gururlandığını söyledi.
Balıkel, ‘‘Ünlü dört kişinin arasına beni de kattılar. Avustralya bayrağının yerine benim fotoğrafımı astılar, bu şereftir, benim için şereftir, Türkiye Cumhuriyeti’ne şereftir, Türk toplumuna şereftir. Onun için mutluyum.’’ diye konuştu.
Avustralya genelinde satılan yemek kitaplarında dört yıl üst üste yer alma başarısı gösterdiğini anlatan Balıkel, ‘‘Türk olarak yemek kitaplarına girdim, 10. sırayı aldım, 4 yıl üst üste girdim, onun için ben mutluyum.’’ dedi.
Öte yandan Balıkel, Atatürk’ün Anzak annelerine hitaben yazdığı mektubun sözlerinin yer aldığı 100 adet plaketin Avustralya Muharip Gaziler Derneği şubelerine asılmasını sağlayarak, tanıtımına katkı yaptı.
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