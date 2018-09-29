Vişne suyu ikramının Türkiye ve Türk toplumunun Avustralyalılara tanıtılmasına katkı sağladığını dile getiren Balıkel, bu işi gönülden ve isteyerek yaptığını söyledi.

Geleneksel kıyafetlerine yerleştirdiği, Atatürk ve Anzak rozeti, Avustralya, Türkiye, Aborijin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayraklarının yanı sıra Avustralya-Türkiye arasındaki birçok sembolü üzerinde taşıyan Mehmet Balıkel, çevresinde ‘‘şerbetçi amca’’ olarak anılıyor.

- "Türkiye için güzel bir tanıtım’’

Festivallerde farklı etnik kökenlerden Avustralyalılara vişne suyu ikramında bulunduğunu ve bu yüzden ‘‘şerbetçi amca’’ olarak anılmaktan da mutlu olduğunu belirten Balıkel, ‘‘Herkes içiyor, teşekkür ediyor, bizimle fotoğraf çektiriyor. Giydiğim geleneksel kıyafetlerimi Atatürk rozeti, Türk bayrağı, Kıbrıs bayrağı, Avustralya bayrağıyla donatmışım. Onun için çok güzel bir an oluyor, Facebook'a gönderiliyor, gazetelere basılıyor. Bu Türkiye için güzel bir tanıtımdır.’’ dedi.

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- ‘‘Hamallık değil, benim için şereftir’’

Türkiye’den Avustralya’ya gıda ithalatı yapan bir Türk firmasınca kendisine verilen vişne sularını dağıtması sırasında bazı kişilerin, görevinin zorluğundan dolayı bunu ‘‘hamallık’’ olarak tanımlamasının kendisini yıldırmayacağını vurgulayan Balıkel, ‘‘Bana bin dolar versen üzerime almam' diyorlar, hamallık değil benim için bir şereftir, onun için bu şerefi ben ölene kadar taşıyacağım, söz veriyorum evelallah.’’ ifadelerini kullandı.

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- Balıkel’in fotoğrafı yaşadığı semtte göndere çekildi