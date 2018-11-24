Avustralya'nın Victoria eyaletinde 5 Türk adaydan 3'ü tekrar seçildi

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Victoria eyaletindeki yerel seçimlerde iktidardaki İşçi Partisinden Spor, Turizm ve Gazi İşleri Bakanı Hamdi Eren, milletvekilleri Adem Kubilay Somyürek ve Nazlı Süleyman yeniden milletvekili seçildi.

Victoria Eyalet Parlamentosunu oluşturan Üst Meclisin 40, Alt Meclisin 88 üyesini belirleyen bugünkü eyalet seçimlerinde yaklaşık 4 milyon seçmen sandık başına gitti.

Oyların sayılmasıyla seçimlerden 47 vekille büyük bir zaferle çıktığı görülen iktidardaki İşçi Partisi, 88 üyeli mecliste 57 sandalyeyi garantilemiş oldu.

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- Türk adaylardan üçü tekrar seçildi

Seçimlerde yeniden aday olan Eren, Somyürek ve Süleyman parlamentoya girmeyi garantiledi.

Ancak İşçi Partisi adayı Hume Belediyesi eski başkanı Burhan Yiğit'in durumu tüm oyların sayılmasının ardından netlik kazanacak.

Öte yandan bağımsız aday Moreland eski belediye başkanı Öztürk Yıldız ise seçilmeyi başaramadı.

Melbourne'un Brimbank Belediyesi başkalığının ardından geçen seçimlerde Victoria Eyalet Parlamentosuna seçilen ilk Türk kadın milletvekili olmayı başaran Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada ikinci kez seçilmenin mutluğunu yaşadığını söyledi.

Başbakan Daniel Andrews liderliğindeki İşçi Partisi hükümetinin, seçimlerden oylarını artırarak çıkmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Süleyman, "Çok mutluyum, herkese çok teşekkür ederim." dedi.

