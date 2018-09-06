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Avustralya'ya 430 milyon avroluk "Alman savunma" desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:43 | Son Güncelleme

Alman savunma sanayii şirketi Rheinmetall, Avustralya Savunma Kuvvetlerine 430 milyon avro değerinde kamyon ve görev modülü satacak

BERLİN (AA) - Alman savunma sanayii şirketi Rheinmetall, Avustralya Savunma Kuvvetlerine 430 milyon avro değerinde binden fazla kamyon ve görev modülü satacak.

Rheinmetall’den yapılan açıklamada, yeni siparişin ek sipariş olarak Avustralya Savunma Kuvvetlerinin yaşlanan araçlarını değiştirmek için başlattığı Land 121 Programının Faz 5B kapsamında alındığı belirtildi.

Kamyonların teslimi 2019’da başlayacak ve 2024’e kadar tamamlanacak.

Avustralya, daha önce Rheinmetall’e değeri 1,2 milyar avro olan 2 bin 500 adet kamyon siparişi vermişti.

Avustralya Savunma Kuvvetleri, Land 121 Programı kapsamında, bakımı güçleşen ve ekonomik ömrünü doldurmuş 30 yaş üstü araçları, kademeli olarak yenileriyle değiştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rheinmetall’in üst düzey yöneticisi (CEO) Armin Papperger, eski siparişler üzerine ek sipariş almanın kendileri için büyük stratejik önem taşıdığını belirterek, bu ek siparişlerin diğer uluslararası projeler için mükemmel bir referans olacağını kaydetti.

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Almanya Avustralya Savunma Kuvvetleri kamyon Rheinmetall savunma

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