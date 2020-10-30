Avustralya'ya 'çok sayıda büyük doğa felaketine hazırlıklı olun' uyarısı

2019 yılının Temmuz ayından 2020 Mart'ına kadar Avustralya'da 24 milyon hektar (240 bin kilometrekare) alanda yangın çıktı.

Raporda yangınlara iklim değişikliği dolayısıyla ortaya çıkan sıra dışı koşulların sebep olduğu tekrarlanıyor ama gelecekte daha kötülerinin geleceği beklentisi ifade ediliyor.

Bunlar arasında felaketler karşısında gösterilen ulusal çabaların, kullanılan araçların, iklim verilerinin geliştirilmesi de var.

Doğal felaketlerle ilgili kapsamlı çalışma sonucunda hazırlanan raporda Avustralya hükümetine ne gibi önlemler alması gerektiği konusunda 80 tavsiye sunuldu.

Geçen yıl çıkan ve şimdiye kadar görülmemiş boyutlardaki yangınlarda en az 33 kişi yaşamını yitirmişti.

Avustralya'da 2019-2020 yaz mevsiminde yaşanan büyük orman yangınları ardından başlatılan doğal felaketlerle ilgili araştırma sonuçlandı. Hazırlanan raporda ülkenin önümüzdeki yıllarda giderek sayıları ve şiddetleri artan bir dizi doğal felakete hazır olması gerektiği uyarısı yapılıyor.

Bu, kıtada kayda geçen en yaygın ve yoğun yangın mevsimi oldu.

Yangınlar Avustralya'nın bütün eyaletlerini etkiledi, 3 bin ev kül oldu, yaklaşık üç milyar hayvan öldü veya doğal ortamını kaybetti.

Çok geniş alanlar dumanla kaplandı, yer yer Sydney, Canberra ve Adelaide gibi büyük şehirleri örttü.

Yangınlarla ilgili bir araştırmanın tahminlerine göre, dumanların yol açtığı hava kirliliği 445 kişinin ölümüne, binlerce kişinin de hastaneye kaldırılmasına yol açtı.

Orman yangınlarının çoğu kontrolden çıktı ve çoğunlukla gönüllülerden oluşan itfaiye gücünün kaynakları sık sık yetersiz kaldı.

Yangınlar, Avustralya'nın meteorolojik kayıtların başlamasından bu yana yaşadığı en kuru ve sıcak yaz mevsiminde çıktı ve ardından da çok uzun bir kuraklık dönemi, sonra da bir çok yerleşimi etkileyen şiddetli fırtınalar ve seller yaşandı.

Raporda ne gibi bulgular var?

Kraliyet Ulusal Felaket Hazırlıkları Komisyonu tarafından hazırlanan raporda öncelikle küresel ısınmanın önümüzdeki yirmi yıl içinde devam etmesinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.