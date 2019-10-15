HABER

Avustralya'ya domuz eti sokmak isteyen kadın, sınır dışı edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 08:32 | Son Güncelleme

Valizindeki 4,6 kilo domuz etini bildirimde bulunmayan Vietnamlı kadın, ülkesine geri gönderildi

MELBOURNE (AA) - Sydney Havalimanı'nda valizindeki 4,6 kilo domuz etini beyan etmeden Avustralya'ya sokmaya çalışan 45 yaşındaki Vietnamlı kadının vizesi iptal edilerek, ülkesine geri gönderildiği bildirildi.

Tarım Bakanı Bridget McKenzie, valizindeki domuz etiyle bazı yiyecekleri bildirmeden Sidney Uluslararası Havalimanı'ndan Avustralya'ya giriş yapmak isteyen 45 yaşındaki Vietnamlı kadının vizesinin iptal edildiğini ve 3 yıl boyunca geri dönmesinin yasaklandığını açıkladı.

Sınır dışı edilen kadının bildirmediği 4,6 kilo domuz etinde, Afrika Domuz Gribi (ASF) virüsünü yayma riski olduğunu hatırlatan McKenzie, "Ülke olarak zararlı ve hastalıksız olan statümüzü güçlü tutmamız gerekiyor." dedi.

Avustralya'nın yeni karantina yasaları uyarınca, ilk kez bir ziyaretçinin vizesinin iptal edilmesine neden olan olayda, ismi açıklanmayan Vietnamlı kadının valizinde 4,6 kilo domuz etinin yanı sıra 470 gram yumurta, bir kilo bıldırcın eti, meyve, sarımsak ve kalamar taşıdığı aktarıldı.

- Valizlerdeki maddelerin, deklarasyon formunda belirtilmesi gerekiyor

Avustralya yasalarına göre, ülkeye giriş yapmak isteyen tüm yolcuların valizlerinde ve yanlarında taşıdıkları maddeleri deklarasyon formunda belirtmeleri gerekiyor.

Bildirimde bulunmayanlar, ülkeye sokmaya çalıştıkları maddelerle yakalanmaları durumunda sınır dışı edilmelerinin yanı sıra hapis ve para cezasına da çarptırılabiliyor.

ASF virüsüne rastlanılmayan Avustralya'da çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 2 milyon 500 bin domuzun haricinde, yaban hayatta 24 milyondan fazla domuz bulunduğu tahmin ediliyor.

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
Teröristler çocukları vurdu: 3 yaralıTeröristler çocukları vurdu: 3 yaralı
HDP'li iki belediye başkanı gözaltına alındı!HDP'li iki belediye başkanı gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Sınır Dışı Sydney Havalimanı Tarım Bakanı Bridget McKenzie

En Çok Okunan Haberler

Skandal sansür! Türkiye'nin gol sevincini yayınlamadılar

Skandal sansür! Türkiye'nin gol sevincini yayınlamadılar

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Mahkeme salonu buz kesti! Maktulün cinsel organını kesip...

Mahkeme salonu buz kesti! Maktulün cinsel organını kesip...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Teröristler çocukları vurdu: 3 yaralı

HDP'li belediyelere operasyon! Hakkari, Yüksekova ve Erciş belediye başkanları gözaltında

HDP'li üç belediye başkanı gözaltına alındı!

Mete Yarar'dan Tel Abyad ve Resulayn ile ilgili flaş açıklama: Hepsi çıkıp gitti

Mete Yarar'dan Tel Abyad ve Resulayn ile ilgili flaş açıklama

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu! 31 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu! 31 gözaltı

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.