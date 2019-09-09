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Avustralya’ya gıda ihracatında "seviye aşılacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

Sydney'de düzenlenen gıda fuarında Türkiye ile birlikte 35 ülke yer alırken, Türk sektör temsilcileri Avustralya'ya ihracat seviyesinin önünü açmak için seferber olmuş durumda

SYDNEY (AA) –Avustralya’nın Sydney kentindeki Uluslararası Kongre Merkezi’nde Türkiye’nin yanı sıra 35 ülkeden gıda ve ilgili sektörlerde faaliyet gösteren bine yakın firmanın katıldığı Finefood Avustralya Fuarı kapılarını ziyaretçilerine araladı.

Bu yıl 35’incisi düzenlenen Fine Food Avustralya Fuarı’nda Türk gıda ürünlerini, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) tarafından oluşturulan Milli Katılım Organizasyonu bünyesindeki 11 firma tanıtacak.

KUMİB, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla fuarda yerini alan Türk firmaları kurutulmuş meyvelerden sert kabuklu yemişlere, konserve türlerinden tatlılara, işlenmiş gıdalardan içeceklere kadar çok sayıda ürünü Avustralya pazarına sunacak. Sydney Başkonsolosu Melih Karalar AA muhabirine yaptığı açıklamada Türk gıda firmalarını Avustralya’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye ile Avustralya arasındaki ticaret hacminin arzulanan düzeyde olmadığını hatırlatan Melih Karalar, ‘‘Ülkemiz ve Avustralya arasındaki ticaret hacmi maalesef arzu ettiğimiz düzeyin altında. Rakamlara baktığımızda yaklaşık 1 milyar dolarlık ithalatımız varken, ihracatımızın 700 milyon dolar civarında seyrettiğini görüyoruz. Bugün burada bulunan yaş, kuru meyve, sebze ve hububat sektörü temsilcilerinin Avustralya’ya ihracatı 100 milyon dolar seviyesinde.Son 3 yıllık dönemde de bir artış eğilimi içerisinde. Biz bu yakalanan ivmenin artarak devam edeceğine inanıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

-Avustralya’ya gıda ürünleri ihracatında yüzde 10 artış

Avustralya’ya yapılan gıda ürünleri ihracatına bakıldığında son yıllarda önemli oranda bir artış görüldüğünü dile getiren KUMİB Yönetim Kurulu Başkan Yarımcısı Semih Ergüder, ‘‘Son 12 aydaki ihracat rakamlarımıza bakarsak yüzde 10 civarında bir artışımız var ve bu da yaklaşık 53,5 milyon dolarlık bir ihracata denk geliyor ki; yaptığımız çalışmaların bir karşılığı olduğunu gösteriyor bize. Çünkü uğraşıyoruz, her geçen gün kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz.’’ dedi.

Bu yıl dördüncü kez katıldıkları Finefood Avustralya Fuarı’nda yaptıkları sunumların ihracatın artmasına katkıda bulunduğunu kaydeden Semih Ergüder, ‘‘Fuar dönüşümlü olarak Melbourne ve Sydney’de yapılıyor. Her fuarda kendimizi geliştiriyoruz.Son 12 aydaki ihracatımıza da bu yansımış durumda ve 4 yıl öncesine göre de bunu karşılaştırdığımızda gelişmeleri görüyoruz.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Milli Katılım Organizasyonu stantlarında yapılan ürün tanıtımı ve cooking Showlar Avustralyalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Avustralya’da yerleşik ve çoğunlukla Türkiye’den olmak üzere farklı ülkeden ithalat gerçekleştiren Türk kökenli firmaların da yer aldığı fuar 12 Eylül'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Finefood KUMİB milli katılım organizasyonu

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