Avusturalya'da polis lüks vibratörleri çalan 2 kadını arıyor

Avusturalya'nın Perth kentinde polis, erotik ürünler satan bir dükkandan yüksek kalite ve her biri yüzlerce dolar değerinde vibratörler çalan 2 kadını arıyor.

Mağazanın güvenlik kameralarına takılan görüntülerde, yüksek belli dantel pantolon ve göbeği açık bir tişört giydiği görülen kadının, 4 adet vibratörü paketlerinden çıkardığı ve sonrasında çaldığı ürünleri kıyafetine gizleyerek mağazadan ayrıldığı görülüyor.

Polis, ‘Libido' isimli erotik ürünler satan mağazaya girişleri sırasında güvenlik kamerasına yakalanan üç kadının fotoğraflarını yayarak, vibratör hırsızlarını bulmayı amaçlıyor.

'O KADIN EN ÇOK SATAN ÜRÜNLERİMLE BİRLİKTE KAÇIP GİTTİ'

Konu hakkında Daily Mail'e açıklamalarda bulunan mağaza sahibi Garry Smith, "O kadın en çok satan ürünlerimle birlikte kaçıp gitti" dedi.

Öte yandan Smith sahibi olduğu mağzanın Facebook hesabından yaptığı açıklamada, suçlu kadınların bulunmasına yardımcı olacak kişiye 50 dolar vereceğini açıkladı.

Smith ayrıca, her 6 ayda bir mağazasından 2 bin 500 dolar değerinde ürün çalındığı iddiasında bulundu.



