Avusturalya’nın Queensland eyaleti Başbakan Yardımcısı canlı yayında sinek yuttu

Avustralya’da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu talihsiz bir olay yaşadı.

Miles, basın mensuplarına koronavirüs (Covid-19) ile ilgili yeni tedbirlere ilişkin kamerların karşısına geçti. Kameraların kayıtta olduğu o anda yanağına yakalaşan sineği fark eden Miles, dudağını oynatmasıyla sineği yuttu.

Görüntüler sosyal medyadan yayınlandı. Miles'in rakip partisi LNP taraftarı binlerce kişi Miles ile sosyal medya üzerinden dalga geçerken, görüntülerin video efekti olduğu da idda edildi.

