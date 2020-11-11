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Avusturalya’da cinsel istismar çetesi çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 14:55 | Son Güncelleme

Avusturalya’da uluslararası bağlantıları olduğu tespit edilen çocuk istismarı çetesi 1 yıl süren soruşturmanın ardından çökertildi.

Avusturalya’da uluslararası bağlantıları olduğu tespit edilen çocuk istismarı çetesi 1 yıl süren soruşturmanın ardından çökertildi. Operasyonda 46 çocuk kurtarılırken, 14 kişi tutuklandı.
Avusturalya Federal Polisi, gelen ihbar üzerine harekete geçen polis uluslararası bağlantılı çocuk istismarı çetesini çökertti. Polis, operasyonla en büyüğü 15 yaşında 46 çocuğu kurtardı ve 14 kişiyi tutukladı. Soruşturmanın ABD’de 3 tutuklamaya da neden olduğunu Avrupa, Asya, Kanada ve Yeni Zelanda’da da şüphelilerin tespit edildiğini açıklayan polis, çocukların yaşının 16 aylıktan 15 yaşına kadar değişiklik gösterdiğini söyledi. Çocuklardan 16’sının aynı çocuk bakım merkezinden olduğunu açıklayan polis, gözaltına alınan 14 kişinin 828 farklı suçlama ile karşı karşıya olduğunu doğruladı.

Çocuk bakım merkezindeki 30 çocuğu istismar etmiş
Avusturalyalı yetkililer çetenin, çocuk istismarına ilişkin bir videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından gelen ihbarla tespit edildiğini bildirdi. Zanlılardan birinin, Yeni Güney Galler’de bir çocuk bakım merkezinde çalıştığı ve 30 çocuğu istismar ettiği belirlendi. 300 farklı suçlama yöneltilen 27 yaşındaki zanlının 22 yaşındaki partneri de aynı suçlamalarla karşı karşıya.

Çeteye, bir yıl süren soruşturma
Bir yıl süren soruşturma, ABD’li makamların Avusturalyalı yetkililere Avusturalyalı bir internet kullanıcısına ilişkin bilgi vermesinin ardından başladı. İhbarın ardından hareke geçen Avusturalya polisi, geçtiğimiz Şubat ayında Sydney kentinin kuzeyinde bulunan Wyong kasabasında 30 yaşında bir kişiyi gözaltına aldı. Zanlı, aralarında çocuk istismarı da bulunan 89 suçlama ile tutuklandı. Soruşturmanın, çocuk istismarına ilişkin görüntülerin yayınlandığı site ve forumların tespit edilmesiyle derinleştirildi. Yaşları 20 ila 48 arasında değişen zanlılar arasında futbol antrenörü, market çalışanı ve bir şef de bulunuyor.

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