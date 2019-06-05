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Avusturalya’da devlet televizyonuna polis baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 13:41 | Son Güncelleme

Avustralya’da devlet televizyonu ABC’nin Sydney’deki ana binasına sabah saatlerinde baskın düzenledi.Avusturalya polisi, sabah saatlerinde “gizli belgelerin sızdırılması” ile ilgili baskın düzenledi.

Avustralya’da devlet televizyonu ABC’nin Sydney’deki ana binasına sabah saatlerinde baskın düzenledi.
Avusturalya polisi, sabah saatlerinde “gizli belgelerin sızdırılması” ile ilgili baskın düzenledi. İki gazeteci ve bir haber müdürü için arama izni taşıyan polisler gözaltı yapılmayacağını açıkladı. Kanal’dan yapılan açıklamada ise 2017 yılında yayımladıkları "Afgan Belgeleri" haberiyle ilgili baskın yapıldığı ifade edildi. Haber dizisinde, Afganistan’daki Avustralya Özel Birlikleri’nin karıştığı öldürme ve görevi kötüye kullanma iddiaları gündeme getirilmiş, ABC’ye sızdırılan yüzlerce sayfalık gizli savunma belgesi söz konusu iddialara kaynak olarak gösterilmişti.
ABC Genel Müdür David Anderson "çok olağan dışı" olarak tanımladığı baskına yönelik açıklamasında, "Bu çok ciddi bir gelişme. Basın özgürlüğü ile ulusal güvenlik ve savunma meselelerinde kamu denetimi hakkında çok meşru endişeler doğuruyor" ifadelerini kullandı.
Anderson açıklamasına gazetecilerinin yanında durduğunu dile getirdi.

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