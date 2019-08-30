MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren camilerde "Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a Şehitleri Anma Programı" kapsamında tüm şehitler dualarla anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği tarafından 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tüm şehitler için anma programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren camilerde cuma namazı öncesi "Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a Şehitleri Anma Programı" adı altında düzenlenen programlarda şehitler dualarla anıldı.

Melbourne'deki Broadmeadows Camisi'nde de şehitler için önce Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu ardından dua edildi.

- "Allah bu milleti bağımsızlığından ayırmasın"

Cuma hutbesinin de şehitlere ayrıldığı programın ardından AA muhabirine açıklama yapan Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş, Türk milleti için ağustos ayının zaferler ayı olduğunu söyledi.