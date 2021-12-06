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Avusturalyalı komedyen Celeste Barber, bu sefer de sauna pozuyla gülümsetti

06.12.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturalyalı komedyen Celeste Barber, sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimleri ti’ye aldığı paylaşımlarıyla dikkatleri çeken Celeste Barber, bu sefer de hedefine Gwyneth Paltrow’u aldı. Paltrow’un sauna pozunu kopyalayan Barber, surat ifadesiyle gülümsetti.

Avusturalyalı komedyen Celeste Barber, bu sefer de sauna pozuyla gülümsetti

Sosyal medyada birçok kişi genellikle kendisinin en mükemmel ve güzel versiyonunu paylaşmayı tercih eder. Özellikle fenomen ve ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları çoğunlukla profesyonel çekimleri anımsatır. Sosyal medya oluşturulan kusursuz güzellik anlayışını reddettiğini ifade eden Barber, ünlülerin paylaşımları kendisine göre yeniden yorumluyor. 8.5 milyon takipçisi bulunan Barber, parodileri sayesinde kullanıcıları gülümsetmeyi başarıyor. Barber, son paylaşımında Gwyneth Paltrow’u hedef aldı.

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“BU SAĞLIKLI YAŞAM OYUNU ZOR”

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Gwyneth sosyal medya hesabında, sauna odasında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Barber ise benzer bir şekilde siyaha mayosuyla saunanın içinden sevenlerine poz verdi. Barber, profesyonellikten uzak olarak Gwyneth'in tam tersi olduğu için sıcağı kaldıramadı.

Saunada poz veren komedyen, siyah bir mayoyla yükselen sıcaklıklarda bunaldı. Sosyal medya gönderisine ise "Bu sağlıklı yaşam oyunu zor." notunu ekledi. Bu sefer zahmetsiz bir parodi olmasına rağmen, hayranlar 265.000 beğeni alan fotoğrafa yine de gülmeden edemediler.

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