Avusturya, 1 milyon doz Sputnik V aşısı almak için Rusya ile görüşüyor

Avusturya Haber Ajansı (APA) başbakanlığa dayandırdığı haberinde, hükümet için gerçekçi bir alternatif olduğuna işaret edilen Rus aşısının tedariki için bu ülkeyle pazarlık yapıldığı bildirildi.

Haberde, iki ülke arasında imzalanan gizlilik anlaşmasına göre nisan için 300 bin, mayıs için 500 bin ve haziran için 200 bin doz alınması için görüşüldüğü ancak nihai satış anlaşmasının henüz imzalanmadığı aktarıldı.

GÜVENİLİR VE ETKİLİ AŞI VURGUSU

Öte yandan, Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, basına yaptığı açıklamada, her türlü olanağın gözden geçirildiğini belirterek "Avusturya’da kullanılacak her aşı güvenilir ve etkili olmak durumundadır." ifadesini kullandı.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLACAK

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından test sürecinin sürdüğü Sputnik V aşısının ne zaman onay alacağı henüz bilinmiyor. Avusturya, AB onayı olmadan aşıyı satın alması durumunda, Macaristan ve Slovakya’dan sonra birlik içinde Rus aşısı kullanan üçüncü ülke olacak. (AA)

