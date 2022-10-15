HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Avusturya, Almanya ve Malta’dan maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajı

Avusturya, Almanya ve Malta’dan maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajı

15.10.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya, Almanya ve Malta’dan maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajı

​​​​​​​VİYANA (AA) - Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bartın'da meydana gelen trajik maden kazasından yakınlarını kaybedenlere en içten taziye dileklerimizi ve düşüncelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi

Kurtarma çalışmalarının başarıyla sürmesi temennisinde bulunulan açıklamada, yaralılara acil şifa dilendi.​​​​​​​

- Almanya

Almanya Dışişleri Ofisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'de maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralıların bir an önce iyileşmesini umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

- Malta

Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg, Twitter hesabından, maden kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, tüm yaralılara da acil şifalar diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitlis'te "Van Gölü'nün Gizemleri" çalıştayı düzenlendiBitlis'te "Van Gölü'nün Gizemleri" çalıştayı düzenlendi
Çok konuşulacak sözler! 'Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz'Çok konuşulacak sözler! 'Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz'
Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdiCanlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Viyana

En Çok Okunan Haberler

Billur Kalkavan'dan acı haber

Billur Kalkavan'dan acı haber

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza bölgesinden duyurdu! Faciada can kaybı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza bölgesinden duyurdu! Faciada can kaybı yükseldi

Dekolteli hırsızlar olay olmuştu! Ev sahibinden ceza tepkisi

Dekolteli hırsızlar olay olmuştu! Ev sahibinden ceza tepkisi

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları için dikkat çeken tahmin!

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları için dikkat çeken tahmin!

Yer Şırnak… İngiltere ‘gitmeyin’ uyarısı yapmıştı! Binlerce kişi akın etti

Yer Şırnak… İngiltere ‘gitmeyin’ uyarısı yapmıştı! Binlerce kişi akın etti

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.