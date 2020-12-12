Avusturya Anayasa Mahkemesi'nden 'başörtüsü' kararı

Avusturya Anayasa Mahkemesi, dün ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasayı iptal ettiğini açıkladı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, okulun ‘temel tarafsızlık’ ve ‘hoşgörü’ değerlerine dayandığını belirterek, devletin de dini ve ideolojik tarafsızlığı tesis ettiğini vurguladı.

YASAK MÜSLÜMAN ÇOCUKLARI KAPSIYORDU

Anayasa Mahkemesi Başkanı Christoph Grabenwarter kararla ilgili yaptığı açıklamada yasağın sadece Müslüman çocukları kapsamasını eleştirerek, “Seçici yasak... Sadece Müslüman kız öğrenciler için geçerlidir ve bu nedenle onları diğer öğrencilerden ‘ayrımcı’ bir şekilde ayırır” dedi. Mahkeme 2019’da yürürlüğe giren yasanın erkek çocuklarının veya Yahudi çocukların giydiği başlığı etkilemediği için aslında Müslüman başörtüsüne yönelik olduğuna karar verdi.

Kaynak: DHA





