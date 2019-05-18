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Avusturya başbakan yardımcısı rüşvet iddiası üzerine istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

Avusturya’nın aşırı sağ kanattan başbakan yardımcısı Heinz-Christian Strache, rüşvet suçlaması üzerine görevinden istifa etti.Alman Der Spiegel haber dergisi ve Süddeutsche Zeitung günlük gazete Başbakan Yardımcısı Strache’nin bir Rus yatırımcısı kadın ve üst seviye bir Rus oligartın yeğenine hükumet kontratlarını teklif ederken gösteren video yayınladı.Strache, bu sabah yatığı basın konferansında kanuna aykırı hiçbir şey yapmadığını buna rağmen Hürriyet Parti Başkanlığından istifa edeceğini söyledi.

Avusturya’nın aşırı sağ kanattan başbakan yardımcısı Heinz-Christian Strache, rüşvet suçlaması üzerine görevinden istifa etti.
Alman Der Spiegel haber dergisi ve Süddeutsche Zeitung günlük gazete Başbakan Yardımcısı Strache’nin bir Rus yatırımcısı kadın ve üst seviye bir Rus oligartın yeğenine hükumet kontratlarını teklif ederken gösteren video yayınladı.
Strache, bu sabah yatığı basın konferansında kanuna aykırı hiçbir şey yapmadığını buna rağmen Hürriyet Parti Başkanlığından istifa edeceğini söyledi. Strache, “Davranışımla hayal kırıklığına uğrattığım herkesten özür diliyorum” dedi.
Temmuz 2017’de, 15 Ekim 2017’den önce yapılacak olan Avusturya seçimlerinden önce meydana gelen olayı kimin kurguladığı ve videoyu kimin çektiğinin bilinmediği kaydedildi.
Der Spiegel ve Süddeutsche Zeitung "Rus" kadının Avusturya Kronen Zeitung gazetesinin yüzde 50’sini satın almayı teklif ettiği ve bu konuda Hürriyet Partisi’nden destek istediğini yazdı.
Strache, Ibiza’da kadın ile görüşmesin özel bir konuşma olarak kabul ettiğini ancak o zaman sarhoş olduğunu görüşme sonucunda partiye herhangi bir bağışın yapılmadığını söyledi.
Strache: "Alkolün etkisiyle bunun maço bir görüşmeydi. Bu görüşmeyle hayatımdaki en önemli kişi olan karımı üzdüm” dedi. Strache, bunun siyasi bir saldırı olduğunu, kendisinin kanuna aykırı bir şey yapmadığını söyledi. Strache, Şansöyle Sebastian Kurz’un istifasını kabul ettiğini söyledi
2016’de Parti başkanlığına aday olan Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer’in Hüriyyet Parti başkanlığın Strache’den devralmasının beklendiği belirtildi.

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