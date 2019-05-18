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Avusturya Başbakan Yardımcısının gizli pazarlık görüntüleri ortaya çıktı

18.05.2019 00:06 | Son Güncelleme

Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache'nin Rus bir yatırımcıya seçimlerde maddi yardımda bulunması karşılığında kamu ihalelerinde kolaylık sağlama sözü verdiği ileri sürüldü.

Avusturya Başbakan Yardımcısının gizli pazarlık görüntüleri ortaya çıktı

Gizli "pazarlık" videoya kaydedildi.Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz-Christian Strache'nin 2017'deki parlamento seçimleri öncesinde Rus bir yatırımcıya seçim kampanyaları için maddi destek vermesi karşılığında kamu ihalelerinde kolaylık sağlama vaadinde bulunduğu ileri sürüldü.

İddiayı gündeme taşıyan haftalık Spiegel dergisi ile Süddeutsche Zeitung, Rus asıllı olduğu bildirilen kadın yatırımcı ile sağ populist siyasetçi Strache'nin "pazarlık" görüşmesinin gizli çekimle videoya kaydedildiğini yazdı. İki yayın organı da haberlerini videodaki görüntüleri inceledikten sonra yayınladıklarını bildirdi.

Spiegel haberinde, görüşmenin iki politikacıya yönelik bir tuzak olarak kurgulandığının açık bir şekilde belli olduğuna da işaret etti.

Görüşme İbiza'da bir villada

24 Temmuz 2017'de İspanya'nın İbiza adasında gerçekleştiği belirtilen gizli görüşmenin kayıtlarına göre, şu anda FPÖ Meclis Grubu Başkanı olan Johann Gudenus da görüşmede yer aldı. Videoda ayrıca Gudenus'un eşi, Rus yatırımcı kadının refakatçisi ile Almanca konuşan bir kişinin daha görüntü ve sesleri bulunuyor.

Spiegel'in, görüntülere dayandırdığı haberine göre görüşme yaklaşık altı saat sürdü. Rusça ve İngilizce konuşan kadın kendisini zengin bir Rus yatırımcının yeğeni olarak tanıtarak, Avusturya'da yaklaşık 250 milyon euroluk yatırım yapmak istediklerini anlattı. Konuşması sırasında çok defa sözkonusu meblağın kaynağı belli olmayan "Kara para" olabileceğini vurguladı. Görüntülere göre, Strache ile Gudenus, buna rağmen bu parayla ne tür yatırımlar yapılabileceği üzerine görüşlerini bildirdiler.

Yol inşaatlarını vermeyi teklif etti iddiası

Görüşmede Rusça konuşan kadın ve refakatçisi Avusturya'nın tirajı en yüksek gazetelerinden Kronen Zeitung’u satın almak istediklerini belirterek, Strache'den siyasi destek istedi.

Spiegel ve Süddeutsche Zeitung’un haberine göre, Strache, FPÖ'nün iktidara gelmesi durumda ise devletin sorumluluğundaki tüm yol yapım çalışmalarını sözkonusu kadının kuracağı bir firmaya verme vaadinde bulunuyor.

Görüntülere göre, iki siyasi kendi aralarındaki konuşmalarda ise partiye usulsüz bağış yapıldığına dair ifadeler kullanıyor.

"Usulsüzlük olmadı"

Strache ve Gudenus iddialara ilişkin yaptıkları açıklamada İbiza'da bir villada gerçekleşen görüşmeye katılanların kendileri olduğunu teyit etti. Strache yazılı olarak yaptığı açıklamada, bir tatil ortamında, çok rahat ve alkolün de etkisiyle sınır tanımayan bir sohbet gerçekleştiğini vurguladı. Ancak ne kendisinin ne de partisinin kesinlikle yolsuzluğa bulaşmadığını savunan Strache, görüştüğü kişilerden hiçbir suretle maddi bir destek almadıklarını da belirtti. Avusturyalı politikacı aynı şekilde bağışlarla ilgili bir usulsüzlüğün de sözkonusu olmadığını kaydetti.

Avusturya'da 2017 yılında yapılan seçimlerden sonra Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümeti kurmuştu.

DW,dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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