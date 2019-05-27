Avusturya Başbakanı Güven Oylamasını Kaybetti

Avusturya’nın muhafazakar Başbakanı Sebastian Kurz Pazartesi günü hızlı kariyerinin en büyük yenilgisini yaşadı. Kurz aşırı sağcılarla 17 aydır süren koalisyonunu bozan bir videonun ortaya çıkmasının ardından parlamentoda yapılan güven oylamasında yenilgiye uğradı. 1955’ten bu yana ilk kez bir Avusturya Başbakanı parlamentonun güven oyunu alamamış oldu.

Avrupalı diğer muhafazakar siyasetçiler arasından parlayan Kurz bundan iki hafta öncesine kadar yenilmez görünüyordu. Ancak koalisyon ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin liderinin bir video skandalına karışması hem koalisyonun bozulmasına hem de Kurz’un koltuğundan olmasına neden oldu.

Krizin ardından erken seçimlerin yapılacağı Eylül ayına kadar ülkeyi geçici hükümetin yönetmesine karar verilmişti. Bu hükümetin başında yine Kurz vardı. Kendini krizin kurbanı olarak gören Kurz aşırı sağcı Özgürlük Partisi’ni koalisyon ortağı yaptığı için muahlifleri tarafından suçlanıyor.

Bundan sonra Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in seçimlere kadar geçici hükümet kurması için yeni bir başbakan ataması gerekecek.