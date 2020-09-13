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Avusturya Başbakanı Kurz: Covid-19 salgınında ikinci dalganın başlangıcındayız

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2020 19:51 | Son Güncelleme

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında ülke genelinde vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, “Covid-19 salgınında ikinci dalganın başlangıcındayız” dedi.

Avusturya Başbakanı Kurz: Covid-19 salgınında ikinci dalganın başlangıcındayız

Avrupa’da koronavirüs salgının etkisini yeniden arttırması ile birçok ülkede ikinci dalga paniği yaşanıyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz bugün yaptığı açıklamada, ülke genelinde Covid-19 vakalarında ani bir artışın yaşandığına dikkat çekerek, “Covid-19 salgınında ikinci dalganın başlangıcındayız” ifadelerini kullandı. Kurz, vaka sayıları bu hızla artmaya devam ederse kısa süre içerisinde bin vaka sınırının aşılacağı konusunda uyarıda bulundu.

Avusturya’da Cuma-Cumartesi günleri arasında 869 yeni vaka tespit edilirken, vakaların çoğunun başkent Viyana’da olduğu belirtildi. Ülkede Cuma günü halka açık yerlerde zorunlu maske kullanımı bütün dükkanları ve kamu binalarını kapsayacak şekilde genişletildi.

Öte yandan 9 milyon nüfusa sahip olan Avusturya’da şu ana kadar 33 bin 159 kişide koronavirüs tespit edilirken, 756 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

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