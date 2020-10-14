HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avusturya Başbakanı Kurz’dan Türkiye’ye yaptırım tehdidi

Avusturya Başbakanı Kurz’dan Türkiye’ye yaptırım tehdidi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2020 13:46 | Son Güncelleme

Daha önce Türkiye için ‘AB’de yeri yok’ ifadeleri kullanan ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Kıbrıs’ı desteklediğini açıklayan Avusturya Başbakanı Kurz, Ankara’nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesine ilişkin “Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse AB yaptırımlarıyla yüzleşir” dedi.

Avusturya Başbakanı Kurz’dan Türkiye’ye yaptırım tehdidi

Türkiye'ye Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesini sert açıklamalarla eleştiren Almanya'nın ardından Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Ankara'ya yönelik sert açıklamalar yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kurz, şu ifadeleri kullandı:

“Oruç Reis gemisinin Yunanistan karasularında yaptığı keşif faaliyetlerini ve 'Kapalı Maraş’ın açılmasını kınıyorum. Her iki adım da uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse Avrupa Birliği’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalır.”

'ÜYELİK MÜZAKERELERİ DURDURULMALI'

Kurz, “Türkiye'nin AB ile üyelik müzakereleri durdurulmalı” dedi.

Daha önce de Yunanistan ve Kıbrıs'a destek sunan Kurz, 'Yunanistan ile yaşadığı deniz yetki alanları ihtilafı ve muhaliflerle gazetecilere yönelik baskı kampanyası nedeniyle Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesi ve Ankara'ya AB yaptırımlarının uygulanması gerektiğini' ifade etmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dün yaptığı açıklamada, Ankara'nın tek taraflı Oruç Reis hamlesinin 'Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmeleri başlatma çabalarına ve AB-Türkiye ilişkilerine darbe indirdiğini' söylemişti.
Maas, "Türkiye gerilimi tırmandırma ile düşürme arasında git-gel oyununu durdurmak zorunda" ifadelerini de kullanmıştı.

Kurz, daha önce Bild gazetesine verdiği röportajda "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) yeri yok" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
Arka bahçesinde buldu! Öldürmüyor ama...Arka bahçesinde buldu! Öldürmüyor ama...
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Öz babasını arayan genç kız öğrendiği gerçekle yıkıldı
Öz babasını arayan genç kız öğrendiği gerçekle yıkıldı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Diğer Haberler
ABD'deki üniversitede alarm: Bazı öğrenciler para kazanmak için koronavirüse yakalanıyor olabilir
Öğrenciler para kazanmak için koronavirüse yakalanıyor olabilir!
Azerbaycan'dan çok önemli açıklama
Azerbaycan'dan çok önemli açıklama
Aragog'a benzeyen örümcek viral oldu! 'Ne olduğunu bilen var mı?'
Arka bahçesinde buldu! Öldürmüyor ama...
Önemli koronavirüs keşfi: Erken teşhis çok zor çünkü virüs ağrıyı kesiyor
Önemli koronavirüs keşfi: Erken teşhis çok zor çünkü virüs ağrıyı kesiyor
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması!
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması!
Saç dökülmesi için aldı seks oyuncağı çıktı!
'Seks oyuncaklarını neden ortada bırakıyorsun?'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.