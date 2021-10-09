Avusturya Başbakanı Kurz İstifa Etti

Avusturya’da “rüşvet ve güveni kötüye kullanma” suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan Başbakan Sebastian Kurz, görevinden istifa etti. Kurz, partisinin başında kalmayı ve parlamentodaki liderliğini devralmayı planladığını da belirtti.

Hakkında yöneltilen suçlamaları reddeden Kurz, koalisyon ortağı Yeşiller’le iktidar koalisyonunu sürdürmeye istekli olduğunu söylemişti. Ancak sol parti, Kurz’un başbakan olarak görev yapabilecek durumda olmadığını kaydetmiş ve partisine başbakanlık için yeni bir isim belirleme çağrısında bulunmuştu.

Yeşiller Cuma günü Avusturya’nın üç muhalefet partisiyle görüştü. Bu partilerin üçü de Kurz’un istifa etmesini talep etmiş ve Kurz’a karşı Salı günü parlamentonun özel oturumunda bir ya da birden fazla gensoru önergesi sunmayı planladıklarını açıklamıştı. Önergenin geçebilmesi Yeşiller’in desteğine bağlıydı.

Kurz medyaya yaptığı açıklamada, “Bu çıkmazı sonlandırmak, kaosu önlemek ve istikrarı temin etmek için kenara çekiliyorum” ifadesini kullandı.

Kurz, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri olarak kalmayı ve partiye mensup milletvekillerinin parlamentodaki liderliğini devralmayı planladığını da ekledi. Kurz, kendisinin yerine başbakan olarak Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’i önerdiğini de bildirdi.

Yeşiller’in Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Werner Kogler, Kurz’un istifasının koalisyon hükümetinin çalışmalarını devam ettirmesi için doğru bir adım olduğunu belirtti. Kogler, Schallenberg’le “çok yapıcı” bir çalışma ilişkisine sahip olduğunu da kaydetti.

Avusturya medyasında istifasından önce çıkan haberlerde Kurz’un sadece geçici olarak görevini bırakacağı belirtiliyordu. Kurz böyle bir beyanda bulunmadı ancak kendisini mahkemede savunacağını söyledi. Kurz, “Bana karşı yapılan suçlamaları çürütmek ve yanlış olduklarını kanıtlama fırsatını elbette kullanacağım” dedi.

Kurz'un lideri olduğu ÖVP, Avusturya'da bir Rus iş adamıyla gizli anlaşma yaptığı öne sürülen dönemin Başbakan Yardımcısı ve koalisyon ortağı Avusturya Özgürlük Partisi'nin lideri Heinz Strache’nin 2019‘da görevinden istifa etmesinin ardından yapılan erken seçimlerle, 2020 yılı başında Yeşiller Partisi'yle koalisyon hükümeti kurmuştu.

Avusturya'da Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı geçen Çarşamba günü Başbakan Sebastian Kurz'a yönelik iddialar kapsamında, Kurz’un başında bulunduğu ÖVP’nin Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık binasında arama yaptırdı. Yapılan aramalarda, polisin, Kurz ve ona yakın bazı siyasetçilere ait dosya ve cep telefonlarına el koyduğu açıklandı. Savcılıktan yapılan açıklamada, Kurz dışında dokuz kişi ve üç kurum hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmanın Kurz'un henüz dışişleri bakanı olduğu 2016 döneminden başlayarak bugüne kadarki süreci kapsadığı belirtilen açıklamada "Sebastian Kurz güveni kötüye kullanma, yolsuzluk ve rüşvetten suçlandığı için hakkında soruşturma açıldı" denildi.

İddianameye göre, Kurz ve yakın çevresi, Maliye Bakanlığı‘nın bütçesinden aldıkları parayla gazetelere verilen reklamlar karşılığında, ÖVP hakkındaki anket sonuçlarının daha iyi gösterilmesi konusunda zorlamada bulundular.

Sebastian Kurz hakkında, 2017 yılında yolsuzlukları araştırmak için muhalefet partileri tarafından oluşturulan meclis komisyonuna yalan ifade verip vermediğine ilişkin de bir soruşturma başlatılmıştı. Geçen Eylül ayında 12 saat boyunca suçlamalarla ilgili sorgulanan Kurz, bu suçlamaları da reddederek, istifayı düşünmediğini belirtmişti. Avusturya'da polis, geçen Şubat ayında Kurz'un partisinden Maliye Bakanı Gernot Blümel'in evine yolsuzluk soruşturması kapsamında bir baskın düzenlemişti. Blümel, bir bahis şirketi üzerinden yasa dışı şekilde partisine finansman sağlamakla suçlanmıştı.

35 yaşındaki Sebatian Kurz, Avrupa’da muhafazakar kesimin idolleştirdiği bir siyasetçi. 2015’de, 29 yaşında ülkenin dışişleri bakanı olan, ardından 2 yıl sonra giderek eriyen ve Avusturya siyasetinin 3. partisi olan Avusturya Halk Partisi'ni yeniden iktidara taşıyan Kurz, Avusturya siyasetinde "dahi çocuk" olarak adlandırılıyor. 1992‘de Bosna Savaşı'ndan kaçarak Avusturya'ya yerleşen Boşnak göçmen bir ailenin çocuğu olan Kurz, göçmen ve İslam karşıtı politikaları savunmasıyla tanınıyor.

