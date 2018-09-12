Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye gözaltının gerekçelerini açıklamalı

Kurz, Türkiye'nin gözaltının gerekçelerini açıklaması gerektiğini söyledi.Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, dün Ankara'da gözaltına alınan Avusturyalı gazeteci Max Zirngast hakkında açıklamalarda bulundu. Başbakan Kurz, Viyana'da yaptığı açıklamada, Türkiye'den gözaltının gerekçelerini açıklamasını ve olaya ilişkin "somut bilgiler" vermesini talep etti. Kurz, Türkiye'nin bunu yapmaması halinde Max Zirngast'ın "derhal serbest bırakılması gerektiğini" söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi gözaltının nedenlerini açıklamaya çağırdı. Bakan, "Onu yalnız bırakmayacağız ve hukuk devletinin gerektirdiği tüm araçlara sahip olması için baskı yapacağız" dedi.

Max Zirngast'ın avukatı Murat Yılmaz, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, müvekkilinin hangi suçlamayla karşı karşıya olduğunu henüz bilmediklerini söyledi. Avukat, gizlilik kararı verilen dosyaya erişiminin mümkün olmadığına dikkat çekti. Dün gözaltına alınan Max Zirngast'ın gelecek günlerde sorgulanması bekleniyor.