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Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye gözaltının gerekçelerini açıklamalı

12.09.2018 18:39 | Son Güncelleme

Avusturya Başbakanı Kurz dün Ankara'da bir Avusturyalı gazetecinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye gözaltının gerekçelerini açıklamalı

Kurz, Türkiye'nin gözaltının gerekçelerini açıklaması gerektiğini söyledi.Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, dün Ankara'da gözaltına alınan Avusturyalı gazeteci Max Zirngast hakkında açıklamalarda bulundu. Başbakan Kurz, Viyana'da yaptığı açıklamada, Türkiye'den gözaltının gerekçelerini açıklamasını ve olaya ilişkin "somut bilgiler" vermesini talep etti. Kurz, Türkiye'nin bunu yapmaması halinde Max Zirngast'ın "derhal serbest bırakılması gerektiğini" söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi gözaltının nedenlerini açıklamaya çağırdı. Bakan, "Onu yalnız bırakmayacağız ve hukuk devletinin gerektirdiği tüm araçlara sahip olması için baskı yapacağız" dedi.

Max Zirngast'ın avukatı Murat Yılmaz, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, müvekkilinin hangi suçlamayla karşı karşıya olduğunu henüz bilmediklerini söyledi. Avukat, gizlilik kararı verilen dosyaya erişiminin mümkün olmadığına dikkat çekti. Dün gözaltına alınan Max Zirngast'ın gelecek günlerde sorgulanması bekleniyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü de gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı ve derhal serbest bırakılmasını talep etti. ODTÜ'de siyaset bilimi ve felsefe dallarında kısa süre önce eğitimini tamamlayan Zirngast'ın sol eğilimli re:volt adlı dergide yazıları yayınlanıyordu. Zirngast'ın son dönemde PKK ile ilgili araştırmalar yürüttüğü belirtiliyor. Zirngast'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren re:volt dergisi, Twitter hesabından, "Türkiye tüm muhalif sesleri bastırmaya çalışıyor. Bunu başaramayacak!" açıklamasını yaptı.

dpa,DW/BÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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