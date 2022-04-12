Avusturya Başbakanı Moskova’da Putin’le Görüştü

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, bugün biraraya geldiği Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’la görüşmesinde, Putin’i Ukrayna’daki işgali sonlandırmaya çağırdığını ve Rus ordusunca işlenen “ciddi savaş suçları” konusunu gündeme getirdiğini bildirdi.

Nehammer, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgalden bu yana Moskova’da Putin’le görüşen ilk Avrupalı lider oldu.

Görüşmenin ardından yayınlanan açıklamada Avusturya başbakanı, “çok doğrudan, açık ve sert” geçen görüşmede Putin’e verdiği ilk mesajın, “bu savaşın sona ermesi gerektiği çünkü savaşta iki tarafın da kaybedeceği” şeklinde olduğunu aktardı.

Açıklamaya göre, Nehammer Putin’e, Ukrayna’da Buça kasabası ve diğer yerlerdeki savaş suçlarından sorumlu herkesten bunun “hesabının sorulması” gerektiğini vurguladığını da belirtti.

Avusturya Başbakanı görüşmede ayrıca, saldırı altındaki kentlerde mahsur kalan siviller için insani koridorların açılması gerektiğini, bu sayede gıda ve su gibi temel ihtiyaç malzemelerine erişim sağlanabileceğini kaydetti.

Nehammer, Moskova ziyaretini Ukrayna’daki şiddeti erdirmek için mümkün olan her yolu denemeye dönük bir “görevi” olarak niteledi. Avusturya lideri iki gün önce de Kiev’e gitmiş ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle görüşmüştü.

“Görüşmeden iyimser bir izlenimle ayrılmadım”

Nehammer Moskova’da düzenlediği basın toplantısında da, “birbirlerinin gözlerine bakarak, savaşın dehşetini tartışma” imkanı veren yüz yüze görüşmenin uzun vadede daha büyük bir etkisinin olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşın, görüşmeden savaşın yakın bir zamanda sona ereceği yönünde iyimser bir izlenimle ayrılmadığını ifade eden Nehammer, “Bunu 100 kere yapmak gerekebilir. Ama barışın yeniden hüküm sürebilmesi için bence bu yapılmalı” dedi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Avusturya, 27 üyeli birliğin Rusya’ya karşı yaptırımlarına destek verdi ancak Rus doğal gaz ithalatının kesilmesine şu ana kadar karşı çıktı. Ülke askeri açıdan tarafsız bir statüde ve NATO üyesi de değil.

Nehammer ve diğer Avusturyalı yetkililer, askeri tarafsızlığın ahlaki açıdan da tarafsızlık anlamına gelmediğini vurguluyorlar.

Avusturya Başbakanı dün Twitter’da paylaştığı mesajda, “Askeri açıdan tarafsızız ancak Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganca giriştiği savaş konusunda net bir duruşumuz var. Bu savaş durmalı” diye yazmıştı.

Nehammer, Putin’e, AB’nin yaptırımlar konusunda “hiç olmadığı kadar birlik içerisinde” olduğunu ve Ukraynalılar can kaybı vermeye devam ettikçe bu yaptırımların yürürlükte kalmaya devam edeceğini hatta daha da güçlenebileceğini söylediğini bildirdi.

Bu açıklamalardan önce de Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Nehammer’in Kiev’de Zelenski’yle görüşmesinden ve Türkiye, Almanya ve AB’nin liderleriyle temaslarının ardından Moskova’ya gitme kararı aldığını belirtti.

Schallenberg, Lüksemburg’daki AB toplantısından önce yaptığı açıklamada, bunun Ukrayna’daki “insani cehennemi sona erdirmek için her fırsatın kullanılması” yönünde bir çaba olduğunu kaydetti.

