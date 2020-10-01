Avusturya Başbakanı'ndan küstah Türkiye açıklaması!

Brüksel'deki AB zirvesi kapsamında konuşan Kurz, "Türkiye'nin adımlarına karşı nihayet net bir reaksiyon görmemiz gerekiyor... AB, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırmızı çizgiler çekmeye başlamalı, üyelik müzakerelerini sonlandırıp

Türkiye karşı yaptırım uygulamalı" dedi.

İki gün sürecek AB zirvesinde Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Belarus, Çin-AB ilişkileri, Dağlık Karabağ, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlenmesi ile tek pazar, sanayi politikaları ve dijital dönüşüm gibi konular ele alınacak.



