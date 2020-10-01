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Avusturya Başbakanı'ndan küstah Türkiye açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 17:06 | Son Güncelleme

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'nin Yunanistan ile yaşadığı sorunların yanı sıra gazeteciler ve muhalefet üyeleri üzerinde uyguladığı baskı nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırması ve yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.

Avusturya Başbakanı'ndan küstah Türkiye açıklaması!

Brüksel'deki AB zirvesi kapsamında konuşan Kurz, "Türkiye'nin adımlarına karşı nihayet net bir reaksiyon görmemiz gerekiyor... AB, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırmızı çizgiler çekmeye başlamalı, üyelik müzakerelerini sonlandırıp
Türkiye karşı yaptırım uygulamalı" dedi.

İki gün sürecek AB zirvesinde Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Belarus, Çin-AB ilişkileri, Dağlık Karabağ, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlenmesi ile tek pazar, sanayi politikaları ve dijital dönüşüm gibi konular ele alınacak.


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