Avusturya Başbakanı Strache üzerindeki baskı artıyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un koalisyon ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache ile işbirliğine devam etmeme kararı aldığı öne sürüldü.

İktidardaki koalisyonun büyük ortağı Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Kurz öğle saatlerinde Strache ile bir araya geldikten sonra konuyla ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

Aşırı sağcı FPÖ’nün Genel Başkanı Strache, 2017 yılında gizli çekilen bir videoda, bir Rus milyarderin yeğeni olduğunu iddia eden bir kadına, parlamento seçimlerinde kendilerine maddi destek sağlamaları halinde, kamu ihalelerinde kolaylık sağlama vaadinde bulunuyor. Videonun yayınlanmasının ardından bir açıklamada bulunan Strache, İspanya’nın İbiza Adası’nda bir villada gerçekleşen buluşmanın rahat ve neşeli bir tatil atmosferinde yapıldığını ve karşı tarafa Avusturya hukuk düzenine bağlı kalınması gerektiğini defalarca dile getirdiğini öne sürdü.

"Yakın tarihin en büyük skandalı"

Avusturya’daki muhalefet partileri ise Strache'nin gizlice çekilen video görüntülerini "skandal" olarak nitelendirdi. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) olayın, Avusturya yakın tarihinin en büyük skandalı olduğu açıklamasını yaptı. Yeni Avusturya ve Liberal Forum'dan (Neos) ise yaşananların ardından erken seçime gitmenin kaçınılmaz olduğu açıklaması geldi.