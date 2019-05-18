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Avusturya Başbakanı Strache üzerindeki baskı artıyor

18.05.2019 11:46 | Son Güncelleme

Avusturya Başbakanı Kurz'un gizli kamera görüntülerine göre maddi yardım karşılığında kamu ihalelerinde kolaylık sağlama vaadinde bulunduğu ortaya çıkan koalisyon ortağı Strache ile işbirliğine son vereceği iddia edildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un koalisyon ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache ile işbirliğine devam etmeme kararı aldığı öne sürüldü.

İktidardaki koalisyonun büyük ortağı Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Kurz öğle saatlerinde Strache ile bir araya geldikten sonra konuyla ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

Aşırı sağcı FPÖ’nün Genel Başkanı Strache, 2017 yılında gizli çekilen bir videoda, bir Rus milyarderin yeğeni olduğunu iddia eden bir kadına, parlamento seçimlerinde kendilerine maddi destek sağlamaları halinde, kamu ihalelerinde kolaylık sağlama vaadinde bulunuyor. Videonun yayınlanmasının ardından bir açıklamada bulunan Strache, İspanya’nın İbiza Adası’nda bir villada gerçekleşen buluşmanın rahat ve neşeli bir tatil atmosferinde yapıldığını ve karşı tarafa Avusturya hukuk düzenine bağlı kalınması gerektiğini defalarca dile getirdiğini öne sürdü.

"Yakın tarihin en büyük skandalı"

Avusturya’daki muhalefet partileri ise Strache'nin gizlice çekilen video görüntülerini "skandal" olarak nitelendirdi. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) olayın, Avusturya yakın tarihinin en büyük skandalı olduğu açıklamasını yaptı. Yeni Avusturya ve Liberal Forum'dan (Neos) ise yaşananların ardından erken seçime gitmenin kaçınılmaz olduğu açıklaması geldi.

Strache'nin vaatleri

Alman Spiegel dergisi ile Süddeutsche Zeitung'un gündeme getirdiği video görüntülerinde, Heinz-Christian Strache ve kendi partisinden yakın çalışma arkadaşı Johann Gudenus, Avusturya’ya 250 bin Euro yatırım yapma vaadinde bulunan ve bunun "kara para" olabileceğini birkaç kez dile getiren bir kadına karşılığında kamu ihalelerinde yardım vaadinde bulunuyor. Görüntülerde ayrıca, Avusturya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Kronen Zeitung’un, parlamento seçimlerinden üç hafta önce Rus yatırımcı tarafından satın alınması ve bu gazetenin desteği ile FPÖ’nün birinci sıraya taşınması halinde Strache’nin "Her şey hakkında konuşabiliriz" ifadesi yer alıyor.

FPÖ’nun Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki adayı Harald Vilimsky de, yaşananların ardından bugün İtalya’nın Milano kentinde yapılacak Avrupalı sağ popülist partilerin buluşmasına katılmama kararı aldı.

AFP,dpa,rtr/ ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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