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Avusturya Başbakanı Trump'la Cihatçıları Görüşecek

19.02.2019 18:09 | Son Güncelleme

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz yarınki Washington ziyareti öncesinde, Avrupalı IŞİD militanlarının durumunun, Başkan Trump’la ele alınacak konulardan biri olduğunu söyledi. Suriye’de tutuklu Alman vatandaşı IŞİD’li militanların ne olacağı sorusu da Almanya’da gündemi belirlemeye devam ediyor

Avusturya Başbakanı Trump'la Cihatçıları Görüşecek

Başkan Donald Trump'ın Suriye'de yakalanan Avrupa asıllı IŞİD militanlarını, teslim alarak yargılamaları için Avrupa ülkelerine yaptığı çağrının yankıları sürüyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yarın gerçekleştireceği Washington ziyareti öncesinde, Avrupalı IŞİD militanlarının durumunun, Başkan Trump’la görüşmesinde ele alınacak konulardan biri olduğunu söyledi.

ABD yönetiminin konuyu masaya yatıracağından yola çıktığını söyleyen Kurz, "Biz bu bağlamda temkinliyiz. Avusturya olarak önceliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliği" dedi. Avusturya istihbaratı, yaklaşık 100 Avusturya vatandaşının IŞİD kamplarında ya da Kürt örgütlerin elinde bulunduğunu tahmin ediyor.

Suriye’de tutuklu Alman vatandaşı IŞİD’li militanların ne olacağı sorusu da Almanya’da gündemi belirlemeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, YPG’nin elindeki ve diğer Avrupalı IŞİD militanlarının Suriye'deki şartlar altında vatandaşlık bilgilerinin doğruluğunu kontrol etme imkanı bulunmadığını öne sürmüş, ülkeye geri dönmelerinin şimdilik "fevkalede zor" olduğunu ifade etmişti.

Hükümete yakın çevreler, ülke güvenliği için yeni bir tehlike oluşturacağı endişesiyle IŞİD’lileri almak istemeyen koalisyon hükümetinin çözüm arayışında olduğunu bildiriyor. Buna göre, göçmen kökenli çifte vatandaş veya Almanya’da oturma izni olanların ülkeye gelmesini engelleyecek bir formül üzerinde çalışılıyor. Federal İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililerin, terör kamplarına katılan çifte vatandaşların Alman vatandaşlığının iptalini öngören bir taslak üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Ancak bunun ‘geriye dönük işlemeyeceği’ ve mahkemeden geri döneceği yorumu yapılıyor. Almanya’nın, sadece Alman vatandaşı olanları ise yasal olarak geri almaktan başka bir seçeneği olmadığına vurgu yapılıyor.

Yeşiller iç politika sözcüsü Irene Mahilic, hükümete yaptığı çağrıda, Alman yetkililerin bir an önce IŞİD’li militanların geri dönüşü konusunda hazırlıklara başlaması gerektiğini söyledi. Söz konusu kişilerin kendi başlarına dönme ihtimalleri de olduğunu belirten sözcü, ‘aşırı derecede radikal’ olarak tanımladığı IŞİD’lilerin, kontrolsuz bir şekilde Almanya’ya geri gelmeleri durumunda ülkenin güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşacağını savundu.

Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, "Alman vatandaşı IŞİD’li savaşçıların hepsinin birlikte geri dönmesi söz konusu olamaz. Her biri hakkında ayrı ayrı karar vermek gerekebilir. Ayrıca dönmeleri durumunda, istihbarat tarafından izlenmeye alınmaları da şart" şeklinde konuştu.

Hukukçular da konuyu derinlemesine tartışıyor. "Suç işledikleri ülkelerde yargılanmaları gerekir. Almanya geri almak zorunda değil" diyenler olduğu kadar, Almanya’nın başka bir ülkeden sınır dışı durumunda kendi vatandaşını almaktan başka seçeneği olmadığını söyleyenler de var.

VOA Türkçe’ye bilgi veren Almanya Göç ve Entegrasyon Konseyi Başkan Yardımcısı avukat Memet Kılıç da,Almanya’nın başka ülkelere, ‘Suç işleyen vatandaşlarınızı alın’ baskısı yaparken kendi vatandaşını almazlık yapamayacağını söylüyor.

Alman yetkililer, Suriye, Irak ve Türkiye’de toplam 42 IŞİD’linin tutuklu olduğundan ve tahminen 700 Alman vatandaşının da IŞİD’in elindeki bölgelerde bulunduğundan yola çıkıyor. 2013 sonrasında Almanya’dan Suriye ve Irak’taki terör kamplarına katılan ve kimlikleri tespit edilenlerin sayısı ‘yaklaşık 1050 kişi’ olarak biliniyor.

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