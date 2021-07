Avusturya Başbakanı'nın Afgan Mülteci Yorumu Tepki Çekti

Amerikan güçlerinin Afganistan'dan ayrılacağının açıklamasının ardından Taliban’ın Afganistan’da hakimiyetini arttırması, ülkeden çıkışları hızlandırdı.

Siyasi baskı ve ekonomik sorunlar nedeniyle son 20 yirmi yılda ülkeyi terk eden 5 milyondan fazla Afgan mülteciye son haftalarda on binlerce yeni mültecinin eklendiği bildiriliyor. Yeni göçmenlerin de ağırlıklı olarak hedefi, İran ve Türkiye üzerinden Batı Avrupa’ya ulaşmak.

Türkiye, Ağrı’dan Hakkari’ye kadar İran sınırı boyunca sık aralıklı gözetleme kuleleri de içeren duvar örerek mülteci baskısına çözüm bulmaya çalışıyor.

Avusturya Başbakanı: ‘‘Mülteciler için doğru yer komşu ülkeler, Türkiye veya Afganistan'ın güvenli bölgeleri’’

Bütün bunlar yaşanırken göçmenlerin Avrupa’ya gelmesine karşı çıkan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un Afgan mülteciler için Türkiye’yi adres göstermesi, hem kamuoyunda hem de siyaset dünyasında ciddi tepkilere yol açtı.

‘‘Bu hastalıklı ideolojiyi (Talibancılık) Avrupa'ya ithal etmek istemiyorum. Afganistan sorununu 2015'te olduğu gibi insanları kitleler halinde Almanya ve Avusturya'ya alarak çözemeyiz. Sahadaki durumu iyileştirmeliyiz. İnsanlar kaçmak zorunda kalırsa, bence komşu ülkeler, Türkiye veya Afganistan'ın güvenli bölgeleri, insanların Almanya, Avusturya veya İsveç'e gelmesinden kesinlikle daha doğru yer’’ diyen Kurz’a ilk tepki Türk Dışişleri’nden geldi.

‘‘Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir’’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ‘‘Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz’un bir gazeteye verdiği mülakatta, Afgan mülteciler için Türkiye’yi ‘daha doğru yer olarak’ işaret eden ifadelerini hayretle karşıladık. Her şeyden önce, Türkiye, Şansölye Kurz’un ifade ettiği gibi Afganistan’a komşu bir ülke değildir. Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir. Bu tutumumuzu her vesileyle ve her düzeyde muhataplarımıza iletiyor, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını vurguluyoruz’’ dedi.

Diğer AB ülkeleri gibi Avusturya'nın da Mültecilerin Statüsü Hakkında 1951 BM Sözleşmesi’ne taraf olduğunun altını çizen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avusturya’nın uluslararası yükümlülüklerine ve AB kurallarına uygun olarak Afgan sığınmacılara da uluslararası koruma sağlamak zorunda olduğuna işaret etti.

Akşener’den Kurz’a ‘‘Biz size 3 milyar Euro verelim, sen bizdekilerin tamamını al’’ tepkisi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise daha sert çıktı.

2015 yılında Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya geçişinin engellenmesi için Türkiye ile AB arasında imzalanan 3 milyar Euro'luk Geri Kabul Anlaşması’na da atıfta bulunan Akşener, ‘‘Bu Avusturya Başbakanı densiz adam demiş ki ‘Bütün göçmenler, Afganlar Türkiye'de kalsın. Biz de para verelim.’ Ben buradan huzurunuzda hem de Bitlisliler'in huzurunda, Avusturya Başbakanı olan arkadaşa diyorum ki ‘Biz size 3 milyar Euro verelim arkadaş, sen bizdekilerin tamamını al.’ Ağanın eli tutulmazmış’’ dedi.

Çeviköz: ‘‘Göç akımının müsebbibi AKP iktidarıdır, Türkiye istiap haddini aşmıştır’’

Türkiye’nin 1951 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Cenevre Mülteciler Sözleşmesi’ne coğrafi şerh koyduğunu hatırlatan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Danışmanı emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, AKP iktidarının geleneksel yaklaşımı ihlal ederek ülkeyi düzensiz göçmenlere açık hale getirdiğini kaydetti.

Çeviköz, ‘‘Bugün ülkemizin karşı karşıya kaldığı göç akımının müsebbibi AB'nin ülkemizi sığınmacı kampına dönüştürme düşüncesi ve buna karşı güçlü müzakere yürütemeyen AKP iktidarıdır. AB tarafından Türkiye’ye iade edilecek düzensiz göçmenlerin kaynak ülkelere geri gönderilip gönderilmeyecekleri belirsiz olmasına rağmen ülkemizin konumu ve kara ve deniz sınırlarımızın yapısı nedeniyle düzensiz göçmen sayısında Türkiye önemli bir artış yaşamıştır. Türkiye dünyanın neredeyse bir numaralı göçmen alan ülkesi haline gelmiştir. Bu tutum değişmelidir. Türkiye artık istiap haddini çoktan aşmıştır’’ dedi.

‘‘Türkiye’nin Taliban'ın inancıyla ters bir yanı yok’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte Avusturya Başbakanı’nın Türkiye’yi merkeze koyan açıklamalarını da eleştiren Ünal Çeviköz, Türkiye’nin daha fazla göçmene ev sahipliği yapması için AB’nin ilave mali destek vermesinin de insan haklarına aykırı olduğunu savundu.