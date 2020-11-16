Avusturya Bu Geceden İtibaren 3 Hafta Süreyle Tamamen Kapanıyor

Avusturya, Corona virüs vaka sayılarında yaşanan büyük artış nedeniyle tamamen kapanmaya gidiyor. Bu gece, yani Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece, saat 00:00 itibariyle uygulamaya alınacak sert karantina dönemi, 6 Aralık tarihine kadar geçerli olacak. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, vaka sayılarındaki yükselişin kontrolden çıktığını belirterek, enfeksiyonların nasıl bulaştığının izlenemez olduğunu, hastanelerin kapasitelerin dolmaya başladığını ve üç hafta sürecek kapanma kararına alternatifin bulunmadığını söyledi. Avusturya’nın ilkbahar aylarında benzer bir tümden kapanma yaşadığını, ikinci kapanma kararını almakta çok zorlandığını belirten Kurz "Bu durumun çok sayıda vatandaşı çaresiz, üzgün ve öfkeli yaptığını biliyorum. Ancak durum çok dramatik. Sağlık çalışanları, enfeksiyonun nasıl bulaştığını izleyemez durumda. Kapanmayı başarılı bir şekilde yaşama geçirebilirsek, sağlık sisteminin çökmesini önleyebiliriz" dedi. Kurz, insanların kurallara uyarak, evlerinden gerekmedikçe çıkmamalarını ve kimseyle görüşmemelerini istedi. Avusturya Başbakanı, Ekim ayında yaptığı bir açıklamada, günlük vaka sayısının 6 bini aşması durumunda ülkenin tamamen kapanacağını söylemişti.

Avusturya’da günlük vakaların sayısı rekor kırarak, son 24 saatte 9 bin 586 kişiye çıkarken, toplam vaka sayısı 191 bin 228'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 1661 kişi de virüs nedeniyle öldü. Avusturyalılar, iki haftadır uygulanan kısmi kısıtlama kapsamında akşam saat 20.00 ila sabah saat 06.00 saatlerinde sokağa çıkamıyordu. Yeni uygulamaya göre, 24 saat boyunca sadece alışveriş gibi zorunlu gerekçelerle evlerden dışarı çıkılabilecek. Ev halkı harici dışındakilerle görüşmek tümden yasaklanırken yalnız yaşayan kişiler, karantina sürecinde sadece bir kişiyle görüşebilecekler. Alınan kararlar gereği kuaförler, berberler, masaj salonlarıyla birlikte okullar da kapanacak. Sadece süpermarketler, bankalar, eczane ve temizlik malzemesi satan iş yerleri açık kalacak. Okullardaki eğitim önümüzdeki üç hafta boyunca sadece online sistemi üzerinden, uzaktan eğitimle devam edecek. Devlet daireleri ve diğer tüm iş yerlerinin "Home Office", yani evden çalışmaya geçmeleri isteniyor. Avusturya’da restoranlar, barlar, kafeteryalar, sinema ve tiyatro ve opera salonları daha önce kapatılmıştı.