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Avusturya Büyükelçiliği önünde ateş açan zanlılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 14:57 | Son Güncelleme

Otomobilden ateş açılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı

Ankara Valiliğinden, Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu bulvarda otomobilden ateş açılmasıyla ilgili 2 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sabaha karşı Atatürk Bulvarı'nda bulunan büyükelçilik binası önünde silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili olarak, olayı gerçekleştiren 2 zanlının polis ekiplerince kullandıkları suç aletiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan ön çalışmalar neticesinde gece geç saatlere kadar alkol alan şüphelilerin alkolün etkisi ile araçla seyir halindeyken olayı gerçekleştirdikleri düşünülmekle beraber, konuyla ilgili olarak her yönüyle detaylı şekilde tahkikata devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

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Avusturya Büyükelçiliği önünde ateş açan zanlılar yakalandı

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