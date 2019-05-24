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Avusturya Büyükelçisi Tilly, Van Valisi Bilmez’i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

AVUSTURYA'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.

Avusturya Büyükelçisi Tilly, Van Valisi Bilmez’i ziyaret etti

VAN, (DHA) - AVUSTURYA'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.
Vali Mehmet Emin Bilmez, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly ve beraberindeki Ticaret Ateşesi Georg Karabaczek'i, valilik binası önünde karşıladı. Valilik Şeref defterini imzalayan Büyükelçi Tilly, daha sonra Vali Bilmez’in makamına geçerek bir süre görüştü. Van’ın doğasına, turistik mekanlarına ve Van Gölü’ne hayran kaldığını belirten Tilly, özellikle kış turizm ve kayak merkezleri hakkında bilgi aldı. Vali Mehmet Emin Bilmez ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.

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Avusturya Büyükelçisi Tilly, Van Valisi Bilmez’i ziyaret ettiAvusturya Büyükelçisi Tilly, Van Valisi Bilmez’i ziyaret ettiAvusturya Büyükelçisi Tilly, Van Valisi Bilmez’i ziyaret ettiAvusturya Büyükelçisi Tilly, Van Valisi Bilmez’i ziyaret etti

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