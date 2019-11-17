Avusturya Cumhurbaşkanı: "Müslümanlar, ebedi yabancılar olarak görülmemeli"

Van der Bellen, ülkede dini ve siyasi oluşumlara ait çeşitli kurumların birlikte yaşamı güçlendiren ve karşılıklı anlayışı destekleyen unsurlar olduğunu ifade ederek, "Birlikte güçlü bir toplum olabiliriz." görüşünü paylaştı.

VİYANA (AA) - Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Müslümanların da Avusturya'da acı tecrübeler yaşadığını belirterek, "İslam ve Müslümanlar, Avusturya’da ebedi yabancılar olarak görülmemeli." dedi.

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Van der Bellen, geçen mayıs ayında Naziler tarafından katledilen insanların fotoğraf ve resimlerinin yer aldığı sergiye bazı kişiler tarafından zarar verildiğini, bu durum karşısında ülkedeki Müslümanların duyarlılıkla hareket ederek, resim ve fotoğrafların korunmasında önemli rol oynadıklarını anımsattı.

Bu hareketin, Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin birlikte yaşamı için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Van Der Bellen, "Bu, birlikte yaşam için çok güzel bir işaret, nefrete karşı ise güzel bir karşı duruştur." diye konuştu.

Van Der Bellen, azınlıkların tecrübelerinin dünyanın birçok yerinde ne yazık ki ötekileştirme, ayrımcılık ve değersizleştirme gibi olumsuz deneyimlerden oluştuğunu belirtti.

Müslümanların da Avusturya'da benzer acı tecrübelere sahip olduklarına dikkati çeken Van Der Bellen, "İslam Yasası'nın kabulünden 107 yıl sonra İslam ve Müslümanlar, Avusturya’da ebedi yabancılar olarak görülmemelidir." ifadesini kullandı.

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